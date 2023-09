Da qualche ora in rete si parla delle rivelazioni che Fabrizio Corona ha fatto su un'ex coppia di Amici, ossia quella fra Nunzio e Cosmary.

A chi sostiene che avrebbe tradito Alex per mesi, la velina di Striscia la Notizia risponde mettendo "like" al tweet di una fan che non crede a questo Gossip, anzi è certa che il latinista si starebbe inventando tutto solo perché è stato lasciato di recente.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Fabrizio Corona sostiene che Nunzio sarebbe stato l'amante di Cosmary dopo Amici, o meglio quando lei era ancora fidanzata con Alex e quest'ultimo era in gara al serale.

L'ex re dei paparazzi, però, si è limitato a riportare il racconto che lo stesso Stancampiano ha fatto in un'intervista che dev'essere ancora pubblicata (per ora è stato mostrato solo un estratto in cui a parlare è solo l'imprenditore), una serie di confidenze che arrivano a poche settimane dalla rottura definitiva tra il giovane e la velina mora di Striscia la Notizia.

Stando a quello che il siciliano ha rivelato, la sua relazione con Fasanelli sarebbe iniziata nel maggio del 2022, ovvero quando era ancora in corso la fase in prime-time del talent-show al quale hanno partecipato entrambi. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che in quel periodo la ballerina era fidanzata ufficialmente con Alex Wyse, il cantante che si è classificato secondo ad Amici 21.

La replica della protagonista di Amici

"Possiamo dirlo che Alex è cornuto? Lei lo ha tradito per mesi", ha ripetuto più volte Corona nel video che in poche ore ha fatto il giro della rete.

Cosmary non si è ancora esposta direttamente per commentare questo gossip, anche se la mattina del 18 settembre i fan si sono accorti di un "like" piuttosto significativo che ha lasciato a un tweet.

"Nunzio si sta inventando tutto solo per infangarla", inizia così il messaggio che la pugliese ha apprezzato sui social network dopo le rivelazioni dell'ex re dei paparazzi sulle sue due ultime storie d'amore. "Io sono schifata da lui, giuro. Anzi, mi fa proprio pena", ha scritto una persona con la quale Fasanelli ha concordato.

Anche se in modo indiretto, dunque, la velina mora di Striscia la Notizia ha smentito le recenti affermazioni dell'ex fidanzato sul tradimento che avrebbe fatto ad Alex un anno e mezzo fa circa.

Attesa per il ritorno in tv di Amici

Secondo quello che ha raccontato Nunzio sui canali social gestiti da Fabrizio Corona, la storia con Cosmary sarebbe iniziata a maggio 2022 ma lei avrebbe lasciato Alex solo all'inizio di luglio dello stesso anno. Per un paio di mesi, dunque, Stancampiano sarebbe stato l'amante della ballerina che ha conosciuto nella scuola di Amici poco più di un anno fa, quando era uno dei "pupilli" di Raimondo Todaro.

Il cantante Wyse, invece, continua a tacere: da quando ha terminato l'esperienza nel talent-show, il giovane non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua vita amorosa, se non quando ha confermato la rottura con Fasanelli (annunciata da lei su Instagram).

Questo gossip si è diffuso a pochissimi giorni dall'inizio di una nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi: la prima puntata andrà in onda domenica 24 settembre (ma sarà registrata giovedì 21), e solo quella sera trapeleranno i nomi di tutti gli allievi della classe 2023/2024.

Il daytime, invece, debutterà su Canale 5 lunedì prossimo subito dopo il consueto appuntamento con Uomini e donne: dal 25 settembre, dunque, i telespettatori potranno seguire ciò che accadrà in casetta ma anche nelle lezioni.