Roberto Ferri, nel corso degli episodi Un posto al sole in onda su Rai tre dal 25 al 29 settembre, farà una corsa contro il tempo per trovare il piccolo Tommaso, che sembrerà sparito nel nulla. Roberto riuscirà nel suo intento e poi farà una proposta a Ida, nonostante Marina non si fidi molto della donna. Nel frattempo Nunzio cercherà di dimenticare Rossella distraendosi con Diana, mentre quest'ultima farà venire fuori la vera natura di Alberto.

Un posto al sole, trame 25-29 settembre: Diana mette alla prova Alberto

Nunzio sarà pronto a fare il possibile per dimenticare Rossella, mentre Alberto continuerà a corteggiare Diana.

Quest'ultima, però, lo metterà alla prova per far venire fuori la sua vera natura. Poco dopo Palladini scoprirà di essere stato ingannato dall'architetta e andrà su tutte le furie, prendendosela sia con lei sia che con Clara, mentre Niko cercherà di farlo ragionare, ma senza riuscirci.

Le ricerche per trovare Ida e Tommaso non porteranno i frutti sperati e così Roberto, su consiglio di Marina, sarà deciso a sporgere denuncia nei confronti di Lara. Tuttavia sarà proprio Martinelli ad aprire una pista nuova che potrebbe portare al ritrovamento del bambino e della madre biologica. Marina si vedrà costretta ad accettare la proposta di Ferri e di attendere ancora un po' prima di andare alla polizia, visto che lo stratagemma di Lara potrebbe rivelarsi fondamentale.

Un posto al sole, anticipazioni 25-29 settembre: Roberto ritrova il piccolo Tommaso

Nunzio cercherà di distrarsi con Diana. Nel frattempo Giulia, grazie al prezioso aiuto di Raffaele, potrà finalmente dare in affitto una stanza della Terrazza, in modo da avere un'entrata economica in più. Tuttavia Renato potrebbe non essere d'accordo con la decisione dell'ex moglie.

Roberto riuscirà a ritrovare il piccolo Tommaso, e a liberarsi una volta e per tutte di Lara.

Tuttavia dovrà vedersela con Ida, la madre biologica del bambino di cui Marina faticherà a fidarsi. La diffidenza di Marina nei confronti della donna crescerà sempre più, mentre Ferri le farà una proposta che non le lascerà via di scampo.

Otello e Raffaele continueranno a scontrarsi, in quanto non saranno d'accordo sulla possibilità che Rosa sostituisca Raffaele nel ruolo di portiere di Palazzo Palladini, per il periodo in cui lui sarà a Barcellona.

Rosa angosciata per le sorti di Damiano

La situazione tra Bice e il marito Sergio sarà sempre più disastrosa e Guido comincerà a non sopportare più la presenza della donna nella vita di Mariella. Quest'ultima, intanto, farà di tutto per convincere l'amica a perdonare il marito, ma non si renderà conto che l'uomo potrebbe non voler tornare indietro ora che è libero. Raffaele, ormai in partenza per Barcellona, troverà il giusto espediente per far sì che Rosa sia la sua sostituta.

Picariello sarà euforica di occuparsi della portineria di Palazzo Palladini.

Tuttavia il suo entusiasmo durerà poco per via della crescente angoscia che sentirà per le sorti di Damiano, il padre di suo figlio. Tutto ciò la spingerà a prenderà una decisione inattesa e che avrà conseguenze importanti anche su Viola. Intanto Roberto continuerà a fare pressioni su Ida affinché accetti la sua proposta, mentre Guido e Mariella non sapranno più come aiutare gli amici Sergio e Bice.