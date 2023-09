L'ex tronista di Uomini e donne Andrea Cerioli e la sua compagna Arianna Cirrincione stanno per diventare genitori per la prima volta: è in arrivo una bambina, così come ha rivelato il gender reveal party svoltosi la sera del 1° settembre. Nell'occasione entrambi sono apparsi sereni e felici, a dispetto delle dichiarazioni di Arianna di qualche giorno prima, che confidava quanto Andrea fosse ansioso per questa gravidanza.

Gender reveal party per Andrea Cerioli e Arianna: palloncini rosa

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia formatasi grazie al programma di Maria De Filippi Uomini & Donne, sono in attesa della loro prima bambina.

Il fiocco rosa è stato annunciato la sera del 1° settembre sui rispettivi social, su cui cui hanno postato il video del gender reveal party, che ha visto innalzarsi verso il cielo tantissimi palloncini rosa. Nel video i due futuri genitori sono apparsi rilassati e felici.

Qualche giorno fa Arianna, scherzando ma non troppo, aveva detto che secondo lei - dopo questo party - inizieranno le vere liti tra lei e Andrea: perché non sono d'accordo su come allestire la cameretta della piccola e, soprattutto, non riescono a scegliere un nome che piaccia a entrambi.

Andrea presto papà di una bambina, ma con tanta ansia

Qualche giorno prima del gender reveal party Arianna aveva rilasciato un'intervista dove sottolineava il modo diverso che lei e Andrea hanno di vivere questa esperienza pre-genitoriale.

Ha infatti dichiarato: "A differenza di Andrea che sta vivendo questo periodo malissimo, io sto bene. Tutto sommato, va bene tutto. Andrea vive la vita con un’ansia incredibile, non ne può più. Non dorme da un mese, ha l’ansia”. Dichiarazioni che trovano riscontro anche dal diretto interessato. Andrea Cerioli, fin dai tempi di Uomini & Donne, non ha infatti mai nascosto di essere una persona molto sensibile e piena di ansie e timori.

Lui stesso, a mezzo social, qualche giorno dopo aver dato l'annuncio che sarebbe diventato papà, ha dichiarato che gli piacerebbe moltissimo riuscire a soffocare le sue ansie e garantire ad Arianna una gravidanza serena. Aggiungendo che vorrebbe chiuderla in un'ampolla e tirarla fuori a febbraio, così da tenere lei e il suo pancione al riparo da tutto e tutti. Da sempre Andrea Cerioli si descrive come un uomo atipico, che piange e si commuove facilmente: in particolare nei giorni scorsi ha raccontato che le ecografie gli fanno tantissimo effetto.