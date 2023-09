Era l'inizio di agosto quando Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione annunciavano pubblicamente di essere in attesa del loro primogenito. La felicità della coppia è schizzata alle stelle, visto che già da tempo entrambi avevano dichiarato di essere intenzionati ad allargare al più presto la famiglia. "A te che sei e già sarai… la parte migliore di noi…", hanno scritto allora i futuri genitori su Instagram ed adesso sullo stesso social hanno voluto condividere con i fan l'ennesimo gioia legata alla gravidanza dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Con un gender reveal sobrio ed elegante, la coppia ha reso noto che arriverà una femminuccia ad allietare le loro vite.

Fiocco rosa per Andrea e Arianna

Nata sotto i riflettori di Uomini e donne oltre quattro anni fa, Arianna e Andrea formano una delle coppie più solide tra quelle passate negli studi di Maria De Filippi. Al secondo tentativo sul trono, Cerioli ha subito capito che Cirrincione era quella giusta. Dopo un colpo di fulmine in piena regola, l'allora tronista fece la sua scelta senza troppi fronzoli ma con un discorso più che sentito che rendeva ben chiaro che l'amore ormai era scoppiato e non aveva più senso restare in tv, Ed effettivamente alla luce dei fatti Andrea assecondando il suo istinto ha fatto la scelta giusta. La convivenza è arrivata subito e adesso è arrivata anche la gioia più grande, ossia quella della gravidanza.

Dopo l'annuncio, adesso la coppia ha postato un Reel su Instagram in cui viene reso noto il sesso del nascituro. Dopo un conto alla rovescia ecco che Andrea e Arianna hanno aperto una scatola dalla quale sono volati via dei palloncini rosa. La felicità di Cerioli è stata incontenibile: dopo qualche saltello e un applauso, l'ex tronista ha baciato la fidanzata.

Chiaramente, Andrea era desideroso di tenere tra le sue braccia una piccolina che diventerà la sua principessa, per la quale i futuri genitori non hanno ancora trovato un nome visto che Arianna sui social aveva ammesso di non aver trovato un accordo con il 'papà'.

Gli auguri per i futuri genitori

Immediati sono giunti gli auguri da parte di tutti i fan della coppia, compresi i volti noti del dating show di Canale 5.

In molti hanno affermato che a mandare una bimba di certo è stata la defunta mamma di Andrea, il quale però ha sottolineato già che non darà alla nascitura il nome della mamma. Cerioli ha affermato -nel caso fosse stata una femmina, come effettivamente è stato- che quando la figlia sarà grande le racconterà il suo legame fortissimo con la nonna che purtroppo non potrà conoscere, ma che la bimba ha diritto al suo nome.

Grandi emozioni dunque per la coppia, che non smette di appassionare i fan grazie al basso profilo sempre tenuto. Adesso non resta che aspettare il momento in cui Andrea e Arianna sceglieranno il nome da incidere sul fiocco rosa.