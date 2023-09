Carola Carpanelli e Federico Nicotera, coppia formatasi nella scorsa stagione di "Uomini & Donne", saranno ospiti in una delle primissime puntate della nuova edizione 2023-2024.

Infatti Maria De Filippi e il suo team di autori li hanno fortemente voluti nuovamente in studio perché la loro storia d'amore è naufragata poche settimane dopo la scelta e le motivazioni di questa rottura non sono ancora state rese pubbliche. L'intento dell'ospitata sarà, appunto, quello di dare ai due ragazzi l'opportunità di raccontare come sono andate le cose e di confrontarsi tra loro.

Nel frattempo sono già disponibili ampi stralci delle anticipazioni del loro confronto, che è già stato registrato e verrà trasmesso su Canale 5 nelle prossime settimane.

Le anticipazioni sul confronto fra Carola e Federico a U&D

Rumors e indiscrezioni sulla puntata - che è già stata registrata a fine agosto - raccontano che in studio, Carola e Federico hanno avuto un confronto piuttosto acceso. Carola ha ammesso di essere tremendamente attratta fisicamente dal ragazzo, tant'è che anche dopo la loro rottura, durante un incontro occasionale, ha ceduto a un momento di intimità. Tuttavia, la ragazza ha dichiarato che non è mai stata del tutto innamorata e presa anche sentimentalmente da Federico e questa è una delle motivazioni per cui la loro storia non ha retto alla vita reale.

Federico, dal canto suo, ha accusato ripetutamente la sua ex di essere infantile e immatura, di preferire le serate in discoteca e la visibilità alla loro serenità di coppia.

Maria De Filippi, a un certo punto, è intervenuta per cercare di difendere la ragazza. Lo ha fatto sottolineando che, secondo lei, il comportamento di Carola non dipendesse tanto da una personalità poco formata e immatura ma, semplicemente, dal poco coinvolgimento.

A un certo punto la conduttrice ha provato a chiedere a Federico se volesse ballare con Carola e lui ha risposto no. La giovane ha preso molto male questo rifiuto e ha lasciato lo studio piangendo.

Carola e Federico: per adesso nessun presupposto di riappacificazione

A una domanda precisa sull'ipotesi che ci possa essere un margine di riappacificazione e una possibilità di ricucire il loro rapporto, Carola e Federico hanno risposto praticamente la stessa cosa: no, in questo momento non ci sono i presupposti per pensare di ritornare insieme.

In particolare Carola ha ammesso le proprie colpe e responsabilità, mentre Federico ci ha tenuto a sottolineare che la parola "fine" l'ha messa lei e che quindi lui si è semplicemente adattato a questa sua decisione, tentando di rispettarla.