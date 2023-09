Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne, previste nel corso della stagione autunnale su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di alcune vecchie glorie della trasmissione, ma anche per l'assenza di alcuni volti di spicco.

Spazio anche ai nuovi scontri che vedono protagonista Tina Cipollari: l'opinionista del talk show sarà subito ai ferri corti con il cavaliere Elio.

Gemma si rimette in gioco: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, in programma su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno della dama Gemma, pronta a rimettersi in gioco per cercare di trovare l'anima gemella.

Per la dama ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi cavalieri che proveranno a conquistare il suo cuore e cercheranno così di convincerla a portare avanti la frequentazione fuori dagli studi televisivi.

Spazio al ritorno di Ida Platano. L'ex dama del trono over tornerà in studio non per rimettersi in gioco, ma per raccontare l'evoluzione della sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza. Tra i due procede tutto nel migliore dei modi e in trasmissione sveleranno di essere pronti per la convivenza.

Tina già furiosa con Elio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Elio Servo, che rimetterà piede in studio dopo le critiche e gli scontri dello scorso anno con Tina Cipollari.

Anche quest'anno si animerà subito lo scontro con la storica opinionista del talk show: i due ben presto saranno ai ferri corti e nel corso delle nuove puntate Elio verrà smascherato da un fuori onda che scatenerà l'ira della Cipollari.

Il motivo? Elio accuserà l'opinionista di essere "pazza" per via degli atteggiamenti che assume nei suoi confronti e la reazione di Tina non si farà attendere, tanto che tra i due si riaccenderà subito lo scontro in studio.

Armando e Riccardo fuori dal cast? Anticipazioni Uomini e donne

Tuttavia gli spoiler di queste nuove puntate di Uomini e donne 2023/2024 rivelano che si potrebbe assistere anche all'uscita di scena di due volti storici della trasmissione Mediaset.

Trattasi di Armando e Riccardo. I due protagonisti del trono over, per anni presenti in studio per cercare l'anima gemella, al momento non sono presenti nel cast di questa edizione.

Infatti Armando e Riccardo non hanno preso parte alle prime registrazioni di questa stagione.

L'atteso ritorno di Uomini e donne nel daytime pomeridiano di Canale 5

C'è da scommettere, però, che gli spettatori non mancheranno all'appuntamento con la storica trasmissione pomeridiana di Canale 5, la cui messa in onda riprenderà regolarmente da lunedì 11 settembre alle 14:45.

In tanti sui social attendono con trepidazione il ritorno del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, che nella passata stagione tv ha dominato la scena dal punto di vista auditel.

Con una media di 2,8 milioni di spettatori al giorno e uno share che oscillava tra il 24 e il 26%, Uomini e donne si è imposto nella fascia del primo pomeriggio, riuscendo a conquistare il gradimento del pubblico e conquistando risultati d'ascolto che hanno sfiorato anche la soglia dei 3,2 milioni di spettatori.

Dove vedere le puntate di U&D in televisione e streaming

Riuscirà Maria De Filippi a imporsi anche quest'anno nella gara ascolti? Al pubblico Mediaset spetterà l'ardua sentenza.

Intanto, con la ripresa della trasmissione nel daytime pomeridiano di Canale 5, riprenderà anche la consueta programmazione su La5.

Tutti i giorni le puntate del talk show dei sentimenti saranno trasmesse in replica nella fascia oraria che va dalle 19:45 alle 21:15 circa.

Gli appuntamenti con U&D sono disponibili anche su Mediaset Infinity oppure su WittyTv.