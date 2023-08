Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato potrebbero essere definitivamente fuori dal cast di U&D. I due cavalieri non hanno partecipato né alla prima né alla seconda registrazione della nuova edizione del dating-show e mai nessuno ha fatto riferimento alla loro assenza. I fan si stanno convincendo che la redazione avrebbe deciso di rinunciare ai due "veterani" del Trono Over per rinnovare il parterre e per lasciare spazio a new entry meno "vivaci".

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Armando e Riccardo assenti alla registrazione di U&D: è questa una delle anticipazioni più spiazzanti che gli spettatori hanno letto giovedì 24 e lunedì 28 agosto sul web.

Se al debutto si è ipotizzata una mancanza di tempo che avrebbe costretto Maria De Filippi a rimandare l'ingresso in studio dei due cavalieri, ieri pomeriggio la situazione non è cambiata. Chi ha assistito alle seconde riprese stagionali del dating-show, infatti, fa sapere che Incarnato e Guarnieri non erano agli Elios e nessuno ha mai fatto accenno a loro o al perché non ci fossero.

I due storici protagonisti del Trono Over, dunque, sembrano spariti nel nulla e il cast starebbe facendo di tutto per ignorarli.

I fan del programma, però, sono sempre più convinti che la presentatrice e la redazione avrebbero deciso di non riconfermare i due "rivali" nel parterre 2023/2024, e questo spiegherebbe la loro assenza nelle prime puntate.

Il parere di chi guarda U&D

Durante l'estate si è vociferato del possibile allontanamento di Armando e Riccardo dal cast, ma il napoletano sembrava aver smentito tutto con uno sfogo social nel quale aveva definito quei rumor "notizie prive di fondamenta".

Ad oggi, però, i fan di U&D sanno che i due cavalieri non hanno partecipato alle prime registrazioni della nuova edizione e Maria non ha mai fatto alcun accenno alla loro "rumorosa" assenza.

Sul web si sta parlando tanto di Incarnato e Guarnieri e del perché non abbiano preso parte alle prime due puntate della stagione 2023/2024, mentre agli Elios tutti sono in silenzio e nessuno si sbilancia sull'argomento.

L'assenza dei veterani nel parterre, però, è quantomeno insolita e gran parte degli spettatori si sta convincendo che sia la conseguenza di una mancata riconferma, anche se al momento le motivazioni restano "top secret" o difficili da scoprire.

Chi lascia e chi ritorna a U&D

Per due volti storici del Trono Over che sembrano aver detto addio al cast dopo anni vissuti da protagonisti, altri due sono ufficialmente rientrati.

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte il 28 agosto, infatti, fanno sapere che Barbara De Santi è tornata nel parterre: la dama ha subito riconquistato il pubblico punzecchiando Gemma sul corteggiamento che sta mettendo in atto nei confronti del 57enne Maurizio.

Dopo qualche mese d'assenza, anche Silvio Venturato ha ripreso posto tra i cavalieri del dating-show ma non per riprovarci con la ex Galgani. I due si sono frequentati per un periodo la scorsa primavera, ma la reticenza di lei nel lasciarsi andare fisicamente ha stroncato sul nascere il rapporto.

Maria De Filippi sta continuando ad ospitare i personaggi più amati di U&D o di Temptation Island: se al debutto ci sono stati i confronti tra tre coppie del reality condotto da Filippo Bisciglia (Gabriela e Giuseppe, Mirko e Perla, Francesca e Manuel), lunedì pomeriggio è toccato a Lavinia Mauro tornare in studio per aggiornare i curiosi sulla sua relazione con Alessio Corvino.

Oggi è prevista una nuova registrazione e in serata trapeleranno gli spoiler di tutto quello che succederà sia tra i senior che tra i giovani del cast.