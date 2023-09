Cambio orario per Il Paradiso delle Signore 8 nel daytime pomeridiano di Rai 1. Da lunedì 11 settembre riprenderà la consueta programmazione della soap opera con la messa in onda delle nuove attesissime puntate che troveranno spazio per tutta la durata della stagione tv 2023/2024.

Tra le novità, oltre a quelle inerenti al cast e alle trame, ci sarà anche un cambiamento importante legato all'orario di inizio in tv, dato che la soap andrà in onda con cinque minuti d'anticipo rispetto alla vecchia programmazione nel daytime di Rai 1.

Cambio orario per Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1: ecco cosa succede dall'11 settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 ripartirà lunedì 11 settembre con le puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Una delle novità più importanti di questa stagione, però, sarà legata all'orario di inizio nel daytime di Rai 1.

La soap opera, infatti, da quest'anno comincerà con cinque minuti di anticipo rispetto al passato: questo vuol dire che, le nuove puntate dell'ottava stagione, andranno in onda dalle 16:00 in punto e non più alle 16:05, così come è accaduto nel corso della passata stagione.

Gli spettatori e appassionati della soap dovranno così tener conto di questo cambio orario voluto dalla Rai e ricordarsi di collegarsi in anticipo di cinque minuti sulla rete ammiraglia della tv di Stato per non perdersi neppure un secondo delle vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese.

E, da quest'anno, Il Paradiso delle signore sarà chiamato ad affrontare una sfida auditel che si preannuncia ancora più complicata e difficile rispetto agli anni precedenti.

Le nuove puntate della soap, infatti, sfideranno l'appuntamento con La Promessa, la soap opera spagnola di Canale 5 che in queste settimane estive ha registrato ottimi ascolti in daytime.

Una sfida auditel che si preannuncia particolarmente complicata per la soap opera italiana, che torna in onda in prima visione dopo un lungo periodo di stop per la consueta pausa estiva.

Adelaide al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di settembre rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Adelaide, alle prese con il segreto legato alle vicende di sua figlia.

La contessa, infatti, proverà a tener nascosto il fatto di avere una figlia ma col passare del tempo, la verità verrà a galla.

Umberto, ad esempio, indagherà sulla sua ex compagna e proverà a scoprire cosa le sta succedendo, fino a scoprire dell'esistenza di Odile, la figlia che Adelaide ha ritrovato solo nel corso dell'ultimo periodo.