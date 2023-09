Nelle puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, ci sarà una mossa inaspettata di Thomas Forrester. Il figlio di Ridge vorrà la custodia esclusiva di Douglas e questo non piacerà affatto a Hope, la quale non vorrà assolutamente rinunciare al bambino. Ci sarà pure il sospetto che questa mossa di Thomas, sia stata architettata ad hoc per poter riavere Hope.

Colpo di scena in Beautiful: Thomas vuole la custodia di Douglas

A breve, nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse su Canale 5, i telespettatori assisteranno alla fine dell'incubo per Steffy e Finn.

I due si riabbracceranno e torneranno a essere la famiglia felice che erano prima della sparatoria. Subito dopo, stando alle anticipazioni, inizierà una nuova story line che vedrà come protagonisti Thomas, Hope e il piccolo Douglas. Sarà il figlio di Ridge a dare il via a questa vicenda, annunciando a Hope di voler riprendersi la custodia di Douglas. Stando alle parole del giovane Forrester, lui avrà sentito l'esigenza di passare più tempo con il bambino, non limitandosi a vederlo solo nei weekend. Ecco perché dirà a Hope di voler vivere con Douglas a casa di Eric.

Hope non vuole rinunciare a Douglas: sarà guerra con Thomas?

La richiesta di Thomas coglierà di sorpresa Hope la quale, pur comprendendo le ragioni del giovane, non sarà affatto disposta a rinunciare a Douglas.

In primis, non vorrà che il bambino resti destabilizzato da un cambio di casa così improvviso. In secondo luogo, Hope non vorrà rinunciare a Douglas. Vorrà infatti continuare a occuparsi di lui insieme a Liam. In più, ci sarà il fatto che Hope riterrà Thomas non ancora pronto per occuparsi del bambino a tempo pieno. Di contro però, sarà consapevole del fatto che per Douglas potrebbe essere molto importante passare più tempo con il padre.

A questo punto, Thomas e la figlia di Brooke, dovranno per forza di cose trovare una soluzione ragionevole, per il bene di Douglas. Sempre che non decidano invece di farsi la guerra in tribunale per la custodia.

Thomas vuole togliere Douglas a Hope: scontro tra Forrester e Logan

Con il prosieguo delle puntate, la questione del'affidamento di Douglas creerà non poche tensioni tra le famiglie Logan e Forrester.

Brooke ad esempio, si schiererà dalla parte di Hope e riterrà che questa mossa di Thomas, sia solo il suo ennesimo tentativo di riavvicinarsi a Hope.

Della stessa idea sarà anche Liam, il quale non vorrà cedere alle richieste di Thomas. In questa intricata vicenda, si inseriranno anche Steffy e Taylor, le quali, nemmeno dirlo, appoggeranno Thomas. Secondo le due donne, Douglas dovrebbe tornare sotto la custodia del padre. In tutto questo, Ridge sarà di nuovo tra due fuochi.