Le vicende della seconda stagione della soap opera turca My home my destiny (titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir) sono entrate nel vivo. Le anticipazioni raccontano che si assisterà all’uscita di scena del protagonista Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), il quale perderà la vita per salvare l’ex moglie Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Quest’ultima dopo la morte del meccanico rimasto vittima di un agguato, volterà pagina coronando il suo sogno d’amore con il nuovo fidanzato Barış Tunahan (Engin Öztürk), visto che pronunceranno il fatidico sì.

Spoiler turchi, My home my destiny: Burhan ritorna in città per riconquistare l’ex fidanzata Mujgan

Nei nuovi episodi della telenovela che sta proseguendo la sua messa in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity, non mancheranno ulteriori litigi tra Zeynep e Mehdi. I due coniugi in primis si sono scontrati non appena è venuta alla luce la notizia della gravidanza dell’infermiera Benal (İncinur Daşdemir), ex amante del meccanico. La donna ha fatto entrare in conflitto ulteriormente Mehdi e Zeynep, quando si è trasferita nel loro appartamento per sfuggire dalle grinfie dell’ex marito Serhat.

Ben presto in città rimetterà piede senza alcun preavviso e dopo una lunga permanenza all’estero, Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), acerrimo nemico di Mehdi e ex fidanzato della sorella Mujgan (Zeynep Kumral).

Il meccanico non potrà vedere Burhan, poichè suo padre ha ucciso il suo in passato. L’obiettivo di quest'ultimo sarà quello di riuscire a riconquistare la sua ex.

Baris e Zeynep si sposano, Mehdi ucciso dagli uomini di Cengiz

Al centro della scena ci sarà anche Barış, il capo di Zeynep: la fanciulla lavorerà infatti nello studio legale dell’uomo dopo essersi laureata in giurisprudenza.

In un primo momento Baris sarà freddo nei confronti della fanciulla, ma con il passare dei giorni intraprenderanno una relazione sentimentale.

Nella parte finale della seconda stagione, l’avvocato Baris e Zeynep convoleranno a nozze. Il lieto evento però sarà preceduto dal decesso di Mehdi: quest’ultimo esalerà l’ultimo respiro dopo aver divorziato da Zeynep e aver fatto il possibile per riaverla al suo fianco.

A mettere fine all’esistenza del meccanico saranno gli uomini di Cengiz nel tentativo di salvare l’ex moglie. Mehdi non potrà dimostrare la sua innocenza a Zeynep, ovvero di non essere stato affatto coinvolto in una sparatoria ai danni suoi e di Baris. Dagli spoiler però si evince che la fanciulla saprà di aver sbagliato a puntare il dito contro l’ormai defunto ex marito, quando apprenderà che non c’era il suo zampino con l’aggressione.