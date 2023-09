Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 4 a domenica 10 settembre, Carter e Paris saranno pronti a convolare a nozze, nonostante sia Ridge che Grace abbiano espresso le loro perplessità.

Inoltre Quinn scoprirà che Eric ha una relazione con Donna, dalla cosa nascerà un sincero scambio di vedute tra i due.

Ridge è preoccupato dal fatto che Carter stia sposando Paris solo per dimenticare Quinn

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 4 al 10 settembre, Carter dirà chiaramente a Ridge che prova dei sentimenti per Quinn. Lo stilista spronerà così l'avvocato a non sposare Paris solo per dimenticare la persona che realmente ama. Sia Fuller che Walton si confronteranno ed entrambi concorderanno sul fatto di non dimenticarsi mai l'uno dell'altra. Intanto le nozze tra i due ragazzi saranno sempre più vicine. A questo punto Ridge esternerà tutte le sue paure a Katie. L'uomo infatti è consapevole che Carter non sta sposando la Buckingham per amore.

Grace cerca di far cambiare idea a Paris

Secondo le anticipazioni televisive fino al 10 settembre, Eric comunicherà a Donna la volontà di raccontare alla moglie tutta la verità riguardante la loro storia segreta.

In questo modo non dovranno più nascondersi. Intanto Paris si recherà da Zende per dargli l'invito delle sue nozze, il giovane Forrester accetterà.

Il matrimonio in arrivo ad ogni modo presenta numerose nubi, i due ragazzi non si amano davvero ed è necessario un assist del destino perchè la cosa non si compia. Quinn così sorprenderà Eric insieme a Donna e si infurierà parecchio.

Di fronte alla rabbia crescente della moglie, il marito le porgerà le proprie scuse per il comportamento avuto aggiungendo però come ormai il loro matrimonio sia concluso da tempo. L'uomo invita inoltre Quinn ad impedire le nozze di Carter.

Quinn cerca di raggiungere in tempo il luogo della celebrazione

Mentre sulla spiaggia è in corso di svolgimento la cerimonia nuziale di Paris e Carter, Quinn deciderà di seguire il consiglio del marito e di cercare di raggiungere il luogo della celebrazione.

Lo farà in sella ad una bicicletta, confidando di arrivare in tempo. Mentre Quinn pedala con tutte le proprie forze, il patriarca Forrester dirà espressamente a Donna che adesso, dopo aver chiuso con la moglie, potrà finalmente avere un rapporto normale e alla luce del sole con lei.