Diverse novità accadranno nel corso delle prossime puntate di My home my destiny in programma sui teleschermi di Canale 5.

Le trame turche della soap opera rivelano che Mehdi (Ibrahim Celikkol) prenderà un'importante decisione riguardante Benal per salvare il suo matrimonio con Zeynep. Il meccanico infatti inviterà la sua ex amante a trovarsi un'altra abitazione dato che la sua presenza sta portando malumori all'interno della sua famiglia.

Anticipazioni My home my destiny: Zeynep mette in discussione il matrimonio con Mehdi

Le anticipazioni rivelano che Serhat verrà arrestato dopo aver tentato di sequestrare Benal.

Proprio quest'ultima verrà trasportata in ospedale dove temerà di aver perso il bambino che attende. Fortunatamente l'ecografia avrà esito positivo, tanto che i medici confermeranno l'ottima salute del feto che si rivelerà essere una femminuccia. Mujgan apparirà felice dell'arrivo della nascitura e per questo coinvolgerà anche Zeynep (Demet Ozdemir) nella festa di benvenuto. Un'iniziativa che metterà in difficoltà la protagonista, la quale inizierà sentirsi di troppo. La donna finirà per mettere in discussione il matrimonio con Mehdi a causa dell'arrivo della bambina da Benal.

Il meccanico convince Benal a trasferirsi in un'altra abitazione

Nelle prossime puntate della serie tv, Zeynep vivrà momenti di alta tensione che porteranno suo marito a prendere una sofferta decisione nonostante l'intervento di Sakine che cercherà di convincerla a lottare per il suo amore.

Mehdi infatti cercherà di convincere Benal (İncinur Sevimli) a trasferirsi in un'altra abitazione per consentirgli di vivere con più tranquillità il matrimonio con Zeynep. L'infermiera a questo punto accetterà tale decisione sebbene a malincuore mentre Mujgan riterrà che Mehdi si stia comportamento da irresponsabile nei confronti dell'ex amante e della figlia che sta arrivando.

Tuttavia, il meccanico inviterà la donna a non mettere la bocca nei suoi affari.

Mujgan ha avuto una relazione con Burhan

Mujgan rimarrà molto male dall'affronto subito da Mehdi dato che si dichiarerà stufa di essersi sacrificata per lui visto che l'aveva cresciuto come suo figlio. La donna a questo punto inizierà a indossare degli abiti più appariscenti che esalteranno la sua femminilità. Nel frattempo in città farà ritorno Burhan, con la quale Mujgan aveva avuto una relazione in passato.