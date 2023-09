Il matrimonio tra Belen e Stefano è finito a metà estate, quando sui social si è iniziato a notare che entrambi non indossavano più la fede nuziale. Secondo la ricostruzione fatta dal settimanale Chi, i due pare che fossero in crisi da molto tempo e che rimanessero insieme solo per il bene di Santiago e Luna Marì. A proposito degli ex di Belen, De Martino e Spinalbese si sono avvicinati per permettere ai piccoli di mantenere un rapporto fraterno.

L'estate di Belen

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha dedicato spazio a Belen e alla vacanza che ha fatto con Elio Lorenzoni lo scorso weekend.

Ha sorpreso la coppia alle Dolomiti e nei giorni in cui Belen era fuori città con il nuovo fidanzato, i suoi due ultimi ex si sono incontrati. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese hanno trascorso circa tre ore nell'abitazione milanese di De Martino e con loro c'erano anche Luna Marì e Santiago.

Secondo il settimanale il conduttore e l'imprenditore starebbero costruendo un legame per permettere ai loro figli di continuare a vedersi e a stare insieme come è successo fino a un paio di mesi fa.

Le ragioni della separazione tra Belen e De Martino

La storia tra Belen e Stefano è sì naufragata all'inizio di luglio, ma a quanto pare scricchiolava da parecchio tempo. La coppia era in crisi da un po', anche quando si sono concessi una vacanza alle isole Pontine con i bambini.

Nonostante abbiano postato sui social diverse foto di quelle giornate in barca, pare che De Martino e Belen non fossero più affiatati come una volta, ma che resistevano per il bene dei piccoli.

Al rientro dalla vacanza con Santiago e Luna Marì, i coniugi si sarebbero allontanati definitivamente e neppure due settimane dopo Belen è stata paparazzata con Elio Lorenzoni alla festa di compleanno di Ignazio Moser.

I dubbi sul passato di Belen

Per quanto riguarda la nuova relazione, Belen l'ha ufficializzata con una serie di foto postate su Instagram. Tra gli scatti pubblicati spicca quello che la mostra affianco a Elio da ragazzi, infatti i due si conoscono da circa 10 anni, ma solo ultimamente sono diventati più che amici.

Secondo un retroscena la conduttrice avrebbe coltivato il legame con l'imprenditore lontano da occhi indiscreti, ma anche dai suoi ex partner.

Pare che né Stefano De Martino né Antonino Spinalbese abbiano mai conosciuto Elio, sebbene Belen parli di lui come una presenza fissa nella sua vita da un decennio.

La presentatrice, che quest'anno non sarà alla guida di Tu sì que vales, a quanto pare ha ritrovato il sorriso dopo un periodo buio e questo emerge non solo dalle fotografie che i paparazzi le hanno scattato di nascosto alle Dolomiti, ma anche dalle dediche che Belen rivolge al suo nuovo compagno sui social.