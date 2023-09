La soap opera spagnola La Promessa continua ad andare in onda con le sue vicende cariche di tensione. Nei prossimi episodi in programmazione su Canale 5 giungerà al termine il rapporto di amicizia tra Maria Fernandez (Sara Molina) e il cuoco Lope Ruiz (Enrique Fortun). Quest’ultimo, dopo aver sorpreso la domestica con un bacio facendola rimanere abbastanza turbata, le rivelerà che il suo fidanzato Salvador Romea potrebbe aver perso la vita durante la guerra.

Spoiler spagnoli La Promessa: Lope scopre che Salvador è sparito nel nulla

Le anticipazioni sulle nuove puntate segnalano che l’arrivo del maggiordomo Gregorio Castillo (Bruno Lastra), su richiesta dei marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin), porterà parecchio scompiglio nel palazzo.

Terrorizzerà il personale di servizio per svolgere nel miglior modo possibile il loro lavoro. Un giorno Gregorio perderà la pazienza non appena sorprenderà Maria con un carillon, regalo ricevuto dal fidanzato Salvador. In preda alla furia il maggiordomo lo distruggerà, facendo sprofondare la ragazza nella disperazione. Lope si confiderà con Simona (Carmen Flores Sandoval) e le dirà che in realtà è stata una sua idea quella di regalare un carillon a Maria.

Successivamente Lope verrà a conoscenza che Salvador è scomparso nel nulla durante una battaglia e temerà che potrebbe essere deceduto. Lope non avrà il coraggio di dare la notizia a Maria, che intanto continuerà a considerare il cuoco un suo fidato amico e non farà altro che dirgli di amare Salvador.

Lope dimostra di essersi innamorato, Maria non crede che il suo fidanzato sia deceduto

Lope dimostrerà a Maria di non provare soltanto un'amicizia nei suoi confronti e le darà un inaspettato bacio sulle labbra. In un primo momento la ragazza prenderà le distanze, dopodiché vorrà ricevere delle spiegazioni, dicendogli di non baciarla più.

Lope, dopo aver chiesto scusa alla domestica, non riuscirà a chiarire in maniera definitiva la situazione.

Tutto peggiorerà ulteriormente quando il cuoco, su consiglio di Simona, dirà a Maria di avere il sospetto che Salvador sia morto. La domestica non crederà alle parole di Lope e lo accuserà di provare a ingannarla solo per farla cadere tra le sue braccia. Sempre dagli spoiler spagnoli si evince che Maria si sfogherà con l’amica Jana (Ana Garces) e le dirà di essere convinta che Lope le abbia mentito per approfittarsi di lei.