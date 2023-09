Accadranno tante novità accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara trasmesse dall'10 al 16 settembre in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Behice e Mujgan verranno allontanate dalla tenuta. Sevda, invece, accuserà Rasit di furto.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz caccia Behice e Mujgan dalla tenuta

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Mujgan rivelerà di aver messo in scena una finta gravidanza per tenere Yilmaz legato a sé. Il ragazzo, a questo punto, porterà la moglie da Zuleyha e la costringerà a confessarle il suo inganno.

Demir così capirà che la moglie e il rivale sono ancora profondamente innamorati.

Mujgan farà ritorno a casa, e Behice e Ali Rahmet saranno molti delusi dal suo gesto. Un momento difficile per la dottoressa, visto Yilmaz la caccerà fuori di casa insieme alla zia. Le manderà a Istanbul e le impedirà di portare via Kerem Ali. Mujgan e Behice a questo punto verranno portate via dai complici di Yilmaz, ma accadrà un imprevisto. Ali Rahmet deciderà di intervenire permettendo alle due donne di rimanere a Cukurova.

Zuleyha rivela a Demir di provare ancora dei sentimenti per l'ex

Nelle prossime puntate Nazire proverà a convincere Yilmaz a non fuggire con Zuleyha. Ali Rahmet, invece, offrirà a Mujgan e Behice una casa a Cukurova, proibendole però di avvicinarsi a Yilmaz.

Fekeli si recherà in clinica per rimproverare Neriman, visto che ha messo in giro la voce sulla presunta storia d'amore tra Fikret e Mujgan.

Demir cercherà Zuleyha nella tenura, ma non la troverà. Saniye, Cetin, Gaffur, Gulten, Saniye, Fadik e Rasit temeranno che Demir possa trovare la moglie in compagnia di Yilmaz.

Una volta rientrata a casa, Zuleyha rivelerà a Demir di aver incontrato il suo ex fidanzato, per il quale nutre ancora dei sentimenti.

Demir sarà comprensivo nei confronti della moglie, tanto da lasciarla stupefatta. Yilmaz non crederà alla buonafede di Demir, tanto da convincere Zuleyha a organizzare la loro fuga verso la Germania.

Sevda licenzia Rasit

Azize troverà un anello che aveva nascosto Rasit in un vaso di fiori per regalarlo a Fadik. L'operaio proverà a riprendersi l'oggetto, ma Sevda fraintenderà il gesto, per questo non esiterà a licenziare Rasit.

Mujgan, invece, sarà distrutta visto che Yilmaz le proibirà di vedere il suo bambino. Zuleyha, colpita dalla sofferenza della donna, le farà incontrare per un breve periodo Kerem Ali. Sarà in questo frangente che Mujgan deciderà di scappare con il figlio, mettendo a repentaglio la vita di entrambi.