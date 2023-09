Ci sarebbe un motivo preciso dietro all'ufficializzazione da parte di Belen Rodriguez della storia con Elio: stando a una segnalazione che è arrivata a Deianira il 2 settembre, mercoledì prossimo la copertina di un noto settimanale di Gossip (il cui nome non è trapelato) sarà occupata dalla neo coppia Rodriguez-Lorenzoni: le foto ai due, però, sarebbero concordate con i paparazzi e quindi per nulla spontanee. I

fan, inoltre, continuano a criticare la showgirl per la velocità con la quale ha sostituito il marito Stefano De Martino.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Sono trascorsi pochi giorni da quando Belen ha ufficializzato la storia con Elio sui social: postando una serie di foto di coppia, l'argentina ha confermato di essersi fidanzata con l'imprenditore bresciano che da un paio di mesi era costantemente al suo fianco.

Le tempistiche con le quali Rodriguez ha reso pubblica la sua nuova relazione, però, sarebbero tutt'altro che casuali.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano sabato 2 settembre, infatti, sostiene che le recenti mosse della showgirl sarebbero legate a dei presunti patti già sanciti con i paparazzi e con alcune riviste di gossip. A brevissimo, infatti, la neo coppia dovrebbe essere protagonista della copertina di un settimanale scandalistico, forse con scatti realizzati questo weekend in resort di lusso dove sono in vacanza.

Le parole dei curiosi su Belen

"Belen ha presentato Elio sui social due giorni fa per poter fare paparazzate concordate. Mercoledì prossimo copertina in arrivo? La probabilità è molto alta", si legge nel messaggio che Deianira ha condiviso su Instagram.

Come documentano le Stories che ha postato il 2 settembre, l'argentina ha trascorso le ultime ore in un lussuoso resort del nord Italia e pare che le prime foto ufficiali con Lorenzoni siano state scattate proprio lì.

"Scatenatevi" aveva scritto la presentatrice sotto al post Instagram con il quale ha confermato di essere legata all'imprenditore bresciano che fa parte della sua vita da oltre 10 anni ma che solo ultimamente ha fatto breccia nel suo cuore.

Il parere sulle scelte di Belen

Anche se Belen sembra non curarsi troppo dei commenti negativi, è impossibile non notare che sono in maggioranza rispetto a quelli di apprezzamento alle sue ultime scelte sentimentali.

Sotto ad un video con il quale l'argentina ha ribadito di essere una donna libera e coraggiosa, si possono leggere i pareri contrariati di chi non riesce più a capire come faccia a legarsi a uomini diversi in un tempo così breve (tra l'addio a Stefano e la prima paparazzata con Elio sono passate meno di due settimane).

"I tuoi figli non credo siano felici di essere sballottati da un padre all'altro", "Ok la libertà ma ci vuole anche responsabilità", "Una donna veramente libera non teme la solitudine e non necessita di un uomo a tutti i costi", questi sono solo alcune delle opinioni pungenti che i follower hanno espresso su Rodriguez.

Stefano, intanto, guarda avanti e spiazza tutti con un gesto d'affetto nei confronti dell'altra sua storica ex: in occasione dell'uscita della nuova canzone di Emma Marrone, De Martino ha deciso di promuoverla tra le sue Instagram Stories invitando i suoi tanti "seguaci" ad ascoltarla perché merita.

L'artista salentina ha ringraziato l'uomo con il quale ha ricostruito un rapporto d'amicizia dopo i tradimenti e le incomprensioni del passato.