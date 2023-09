Un posto al sole continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini e le anticipazioni annunciano grandi emozioni.

Nelle puntate di lunedì 4 e martedì 5 settembre ci sarà in primo piano la decisione di Rossella, che dirà di sì alla proposta di nozze di Riccardo. Nunzio ne sarà molto amareggiato, ma farà un incontro affascinante che potrebbe risollevargli il morale. Il figlio di Franco incrocerà al Vulcano una conoscenza di Alberto. Ci sarà spazio anche per Giulia, che sarà molto preoccupata per la salute di Bricca, forse affetta da demenza senile.

Mariella proverà a rimediare il malinteso con Serena, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

Anticipazioni Un posto al sole: Nunzio pronto alla rivincita con Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 4 e martedì 5 settembre raccontano che Rossella sarà sorpresa dalla proposta di matrimonio da parte di Riccardo, ma allo stesso modo accetterà con gioia. Dopo poco, però, la ragazza sembrerà nutrire ancora molti dubbi per il suo futuro e Crovi se ne accorgerà. Nunzio sarà amareggiato dalla novità, ma non farà nulla per manifestare i suoi sentimenti a Rossella. Al contrario farà un incontro interessante al Vulcano. Nunzio incrocerà un'affascinante conoscenza di Alberto. Le trame non rivelano ancora di chi si tratti, ma è probabile che la donna sia Diana.

Nunzio potrebbe prendersi una rivincita su Palladini, visto che la donna si è rivelata una sconfitta per Alberto.

Anticipazioni puntate di lunedì e martedì 4 e 5 settembre: Bricca ha una malattia

Nelle puntate di Un posto al sole di lunedì 4 e martedì 5 settembre Giulia sarà in ansia per Bricca. La cagnolina sembrerà non stare bene e Speranza, grazie ai suoi studi in veterinaria, potrà darle dei consigli.

Metterà in guardia Giulia sul fatto che Bricca potrebbe soffrire di demenza senile. Per la ex moglie di Renato sarà un duro colpo, visto il suo grande affetto per la cagnolina. A essere turbato dalla malattia di Bricca sarà anche Luca De Santis, che avrà una reazione inaspettata.

Mariella sorpresa da una trappola di Guido

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Luca non potrà fare a meno di pensare alla sua malattia e si sentirà a disagio con Giulia, ancora all'oscuro di tutto.

Nel frattempo Mariella deciderà di rimediare con Serena. Si renderà conto di aver parlato male delle sorelle Cirillo, ma non sarà facile chiedere scusa alla moglie di Filippo. Guido tenderà una trappola sagace alla moglie e la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata.