La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbe arrivata al capolinea. Stando a quanto riportato da una fonte molto vicina alla coppia a Novella 2000, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 avrebbero deciso di intraprendere due strade differenti. Al momento però è bene prendere la notizia con le pinze dato che manca l'ufficialità da parte dei due diretti interessati.

Il rumor sui 'Basciagoni'

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero lasciati. Stando a quanto riportato da una fonte vicina alla coppia, la relazione sarebbe dunque giunta al termine.

Da qualche giorno a questa parte i fan della coppia sono allarmati dato che Basciano ha rimosso il follow all'account Instagram della compagna. Dal momento che quest'ultima invece non aveva ricambiato il "gesto" alcuni speravano in un lieto fine ma a quanto pare non sarà così.

Al momento la notizia va presa come un semplice pettegolezzo di gossip in quanto i due diretti interessati non hanno confermato o smentito nulla, le prossime settimane saranno decisive per capirne di più.

Alessandro e Sophie: la storia è nata al GFVip 6

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 6: lei in principio aveva intrapreso una conoscenza con Gianmaria Antinolfi, ma successivamente ha capito di nutrire un interesse verso il deejay ligure.

All'interno della casa di Cinecittà i due erano soliti discutere anche in modo animato, tanto che in una circostanza erano stati anche oggetto di rimprovero da parte del conduttore Alfonso Signorini.

Al termine dell'esperienza al reality show, la coppia ha proseguito la convivenza anche fuori dando alla luce, lo scorso maggio, Celine Blue, la prima figlia.

Il commento di alcuni utenti del web

La notizia della possibile rottura fra i "Basciagoni" è arrivata in modo non del tutto inaspettato tra i fan della coppia. In molti infatti avevano compreso da tempo che qualcosa non andasse per il verso giusto: lo scorso luglio i due avevano anche smesso di seguirsi via social ma intervistati da Alfonso Signorini avevano promesso di non commettere più gesti dettati dalla foga del momento.

Su X (ex Twitter) c'è chi si è augurato che i due possano trovare un punto d'incontro visto che sono diventati genitori da poco. Altri utenti invece credono che fra i due non ci sia mai stato abbastanza feeling, qualcuno sul web ipotizza invece che i loro frequenti litigi sarebbero frutto della voglia di visibilità.