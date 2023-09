Belen Rodriguez ed Emma Marrone hanno un bel rapporto: anche se agli appassionati di Gossip può sembrare strano, le due ex di Stefano De Martino sono amiche e spesso si scambiano "like" sui social network. I più attenti, ad esempio, si sono accorti che la cantante ha lasciato un "mi piace" anche sotto al post che l'argentina ha dedicato al fidanzato Elio Lorenzoni, con il quale ha ritrovato il sorriso dopo la separazione dal marito.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Anticipando i paparazzi e le riviste di gossip, un paio di settimane fa Belen ha ufficializzato la sua nuova storia d'amore: dallo scorso luglio, infatti, la showgirl è legata ad Elio Lorenzoni, un imprenditore che è nella sua vita da oltre 10 anni ma che solo ultimamente è diventato qualcosa in più di un amico.

Sul profilo Instagram dell'argentina, dunque, da un po' di tempo è possibile vedere foto e video che la mostrano con il neo fidanzato, ovvero con l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la separazione da Stefano De Martino.

Tra i tanti che stanno apprezzando la sincerità della bella Rodriguez e soprattutto stanno gioendo per la sua felicità, c'è anche una cantante che in passato è finita suo malgrado al centro delle chiacchiere per un triangolo amoroso che coinvolgeva anche il conduttore Rai.

Il gesto verso l'innamorata Belen

Di recente Belen è andata in vacanza con Elio e Luna Marì: i tre sono stati in montagna per il weekend e su Instagram è possibile trovare alcuni scatti di quelle giornate.

Sotto al post che la showgirl ha dedicato al fidanzato e alla loro ultima "fuga romantica", i fan hanno notato un "like" piuttosto inaspettato: tra le migliaia di persone che hanno apprezzato le foto dell'argentina con Elio, c'è anche Emma Marrone, la cantante ha lasciato "mi piace".

Da quel tradimento avvenuto dietro le quinte di un serale di Amici è passato molto tempo, tant'è che tra i tre protagonisti di quel gossip non ci sono più dissapori e anzi sono nati dei bei rapporti di stima e amicizia.

La salentina, infatti, ha messo da parte il rancore e ha scelto di perdonare sia l'ex che la bella Rodriguez, arrivando ad instaurare con entrambi un legame di rispetto e anche di affetto.

Il parere dei fan su Belen

Emma, dunque, approva la nuova relazione di Belen, cosa che non si può dire per molti fan che in queste settimane si sono esposti per criticare sia la showgirl che la velocità con la quale ha voltato pagina dopo l'addio al marito.

La prima paparazzata con Elio, infatti, risale a metà luglio, ovvero a meno di due settimane dall'ultima vacanza che ha fatto con Stefano e con i bambini in barca. Dopo aver trascorso l'estate con i parenti e con il compagno ad Albarella, la conduttrice ha deciso di ufficializzare la sua nuova storia con una serie di scatti che hanno diviso il popolo del web.

Tanti follower hanno anche storto il naso dopo aver saputo che Lorenzoni ha già conosciuto Santiago e Luna Marì, i figli che l'argentina ha avuto da Stefano e da Antonino.

C'è da dire, però, che anche De Martino è stato beccato in dolce compagnia: nei giorni scorsi, infatti, le riviste di gossip hanno mostrato le foto che i paparazzi hanno fatto all'ex ballerino e a Martina Trivelli, la 26enne con la quale ha cenato a Milano il 6 settembre.

I due hanno anche trascorso la notte a casa del napoletano, e la prova arriva dagli scatti che i fotografi hanno fatto alla ragazza la mattina dopo averla vista entrare nel portone del palazzo dove vive l'ex di Belen. Il presentatore Rai potrebbe avere un nuovo amore, oppure quello con la giovane impiegata finirà con l'essere considerato un flirt di fine estate.