La soap opera Terra amara continua con la propria messa in onda su Canale 5. Presto l'attenzione sarà focalizzata sulla storia di Fikret che accecato dall'odio per Demir farà disperare Fekeli.

Quando quest'ultimo avrà un infarto, Fikret si renderà conto di dover rinunciare alla vendetta tornando in Germania. Mujgan lo implorerà di restare ma lui, pur amandola, non potrà accontentarla. Fikret saluterà Fekeli chiedendogli di donare la sua eredità solo al piccolo Kerem Ali, ma Ali Rahmet lascerà sempre una porta aperta per suo nipote.

Anticipazioni Terra amara: Fikret si sentirà colpevole per l'infarto di Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto le trame si concentreranno sulla storia di Fikret. L'uomo, arrivato a Cukurova con l'unico intento di vendicarsi di Demir Yaman e della sua famiglia, finirà per innamorarsi perdutamente di Mujgan. L'amore, tuttavia, non guarirà Fikret dall'odio che prova per Demir e la sua sete di vendetta causerà molti guai. Fekeli farà di tutto per fermare la follia di suo nipote, ma non ci riuscirà neanche con l'aiuto della zia Lutfiye. Quando Fekeli scoprirà che suo nipote ha dell'esplosivo pronto ad uccidere Demir, crollerà e avrà un infarto. Fikret sarà molto preoccupato per suo zio e non potrà fare a meno di sentirsi responsabile di tutto.

Spoiler prossime puntate: Fikret deciderà di andare via

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Fikret al centro dei riflettori. L'infarto di Fekeli farà prendere un grande spavento a tutti e Mujgan si sfogherà con Fikret. Quando l'uomo andrà in ospedale a trovare suo zio, la dottoressa lo manderà via reputandolo la causa del malore di Ali Rahmet.

Fikret si renderà conto che con il suo atteggiamento ha solo creato molti guai e quando Fekeli starà meglio deciderà di andare via da Cukurova. L'uomo comunicherà la sua partenza ad Ali Rahmet che accetterà la decisione del nipote, certo che in Germania potrà ritrovare la sua serenità. Fikret chiederà a suo zio di toglierlo dalla sua eredità e di lasciare tutto al piccolo Kerem Ali.

Mujgan disperata per la partenza di Fikret

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Fikret sarà pronto a partire per a Germania. L'uomo saluterà Mujgan, ma la dottoressa non avrà nessuna intenzione di lasciarlo andare. La donna implorerà Fikret di non lasciarla, ma lui, pur ammettendo di amarla molto, non cederà. "Sei l'unica donna che ho amato con tutto il cuore ma è impossibile restare", dirà Fikret, spezzando ancora una volta il cuore della dottoressa.

Mujgan non riuscirà a smettere di piangere vedendo il suo amore, ancora una volta, messo in secondo piano.