Belen Rodriguez fa sul serio: dopo aver ufficializzato la relazione con Elio Lorenzoni, la showgirl ha postato su Instagram alcuni scatti del weekend che ha trascorso in montagna con il fidanzato e Luna Marì. Il fatto che l'argentina abbia già fatto conoscere l'imprenditore ai suoi figli, ha creato parecchio chiacchiericcio sui social network: in tanti hanno criticato la sudamericana tirando in ballo le storie d'amore che ha avuto tra una rottura e l'altra con Stefano De Martino.

Aggiornamenti sul privato di Belen

La nuova vita di Belen è iniziata con Elio Lorenzoni: dopo mesi di Gossip e paparazzate, è stata la stessa conduttrice a confermare il fidanzamento con l'imprenditore che conosce da 10 anni ma che fino a quest'estate era solo un carissimo amico.

Anticipando tutte le riviste scandalistiche, qualche settimana fa l'argentina ha pubblicato su Instagram alcune foto con il nuovo compagno, una serie di scatti che servivano ad ufficializzare il loro legame sentimentale.

Di recente, inoltre, la Rodriguez ha condiviso con i suoi follower altre immagini inedite del weekend che ha trascorso in montagna con la sua dolce metà e Luna Marì, la bambina nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. I tre si sono rilassati tra passeggiate all'aria aperta e cene in baita, come se fossero una famiglia.

La scelta della showgirl di presentare Elio alla figlia (probabilmente anche Santiago ha già conosciuto il nuovo fidanzato della mamma), sta facendo discutere.

Il parere dei curiosi su Belen

Sotto al post Instagram che Belen ha dedicato al fine settimana in montagna con Elio e Luna Marì, è possibile leggere i commenti negativi di chi non approva le ultime scelte dell'argentina, soprattutto quella di coinvolgere il nuovo fidanzato nei momenti che trascorre con i suoi bambini.

"Immagino i loro traumi a vederti dormire sempre con uomini diversi", "Non condivido per niente", "Che cattivo gusto hai avuto nel mischiare le foto di tua figlia con quelle degli uomini con cui ti accompagni", "Non cambi mai", "Non rispetti i tuoi figli, pensi solo a te stessa", "Gli sbatti in faccia i tuoi amanti, che sono solo capricci", questi sono solo alcuni dei pareri contrari che i follower hanno espresso sulla showgirl e sui drastici cambiamenti che ha apportato alla sua vita negli ultimi due mesi.

L'ex marito di Belen riparte da Martina

Che Elio fosse entrato sin da subito nella vita di Belen, e quindi anche in quella dei suoi figli, lo si era intuito dal fatto che ha trascorso quasi tutto il mese di agosto ad Albarella con la famiglia Rodriguez. L'imprenditore, infatti, ha soggiornato con i parenti della fidanzata per diverso tempo, quindi è scontato che Santiago e Luna Marì l'abbiano conosciuto.

Non è sicuramente la prima volta che l'argentina presenta ai suoi bambini l'uomo al quale si lega: Andrea Iannone era una figura di riferimento per il primogenito della conduttrice, e Antonino Spinalbese viveva sotto lo stesso tetto del piccolo nato dall'amore con Stefano. Quest'ultimo, inoltre, ha passato oltre un anno accanto alla bimba che la moglie ha avuto dalla storia precedente, tant'è che oggi la vede ancora quando incontra l'ex parrucchiere a Milano.

Anche De Martino, però, ha voltato pagina dopo la separazione di inizio luglio: nei giorni scorsi, infatti, le riviste di gossip hanno documentato la serata romantica che il conduttore Rai ha vissuto con Martina Trivelli, una 26enne che non fa parte del mondo dello spettacolo e con la quale è stato fotografato a cena, in auto e all'ingresso nell'abitazione di lui (dalla quale lei è uscita solo il giorno dopo).