Nella puntata del 18 settembre del Grande Fratello c'è stato spazio per delle storie intense e drammatiche così come aveva preannunciato lo stesso conduttore Alfonso Signorini in fase di presentazione del programma, quando aveva affermato che in questa edizione sarebbero state "raccontate delle storie di vita vera".

E' il caso della vicende di Angelica Baraldi e Paolo Masella, due concorrenti Nip dell'edizione di quest'anno, che hanno in comune il difficile rapporto con il padre. A parlarne ieri sera in diretta è stata anche l'opinionista Cesara Buonamici che dopo aver ascoltato le parole della concorrente e osservato la reazione di Masella - che sentita la storia della coinquilina si è commosso perchè molto simile alla propria -, ha evidenziato i punti di contatto nei racconti di infanzia dei due ragazzi.

La storia di Angelica Baraldi

“La situazione in casa è sempre stata molto difficile, il clima non era sereno perché loro purtroppo hanno due caratteri molto diversi, e non riuscivano mai ad andare d’accordo“, ha riferito la Baraldi parlando della situazione in casa quando abitava coi suoi.

"Io inizialmente ho provato a fare da intermediario, poi mi sono stancata. Quindi spesso capitava che mi alzavo da tavola e mi chiudevo in camera, e questa cosa è stata scambiata per menefreghismo, ma era difesa, cercavo di estraniarmi perché ero satura" ha proseguito.

Di lì a poco i genitori hanno optato per la separazione: "Dentro di me ci speravo, perché non ne potevo più di vederli infelici. Poi però la situazione è peggiorata, quindi non ti so dire ad oggi qual era la scelta giusta da fare".

"Tutti mi apprezzano tranne mio padre" ha concluso la Baraldi lasciando poi spazio ai commenti in studio.

Cesara Buonamici dice la sua su Angelica e Paolo con Signorini

"In questo microcosmo del Grande Fratello, ci sono tante ferite legate alla figura del padre" ha esordito Cesara Buonamici sentendosi però replicare così dal conduttore Alfonso Signorini.

"Però qualche volta anche alle figure delle madri".

Prendendo spunto dall'osservazione del collega, la giornalista ha ribattuto estendendo il raggio del proprio pensiero: "Certamente, però quello che vediamo nelle loro storie è la presenza di figure paterne difficili. Anche Paolo ha avuto un rapporto profondamente segnato con il padre, che ha affrontato il problema legato all'alcolismo.

Angelica invece ha questo problema legato alla separazione tanto dolorosa dei suoi e forse suo padre non è riuscito mai a spiegare le sue ragioni" ha riferito, il tutto mentre Paolo Masella ascoltava in diretta dalla casa visibilmente commosso ed emozionato.

I commenti dei telespettatori del GF su Angelica e Paolo

Nelle scorse ore diversi telespettatori si sono riversati su X per commentare la complicata storia famigliare di Angelica Baraldi: "Angelica piange, Rosy piange, Alfonso piange, Paolo piange e anch'io piango. Insomma tutti piangono" ha scritto un utente dimostrando una certa vicinanza virtuale.

Angelica piange, rosy piange, alfonzo piange, paolo piange e anche io piango insomma tutti piangono ❤️❤️❤️ #GrandeFratello — Claudio Cordignano (@CC10_official) September 18, 2023

"Sinceramente al blocco di Angelica posso pure spegnere" ha cinguettato invece un altro dando vita ad una pluralità di voci in merito alla storia della ragazza e in generale al suo peso all'interno delle dinamiche del programma.

Sinceramente blocco Angelica posso pure spegnere.

Sta ragazza si è rivelata talmente una sfigata in questa settimana che per me è alla pari di Paolo #Grandefratello — Cassiopea 🍓 (@Paran0ic04ever) September 18, 2023

Non è escluso che anche in futuro il tema del difficile rapporto coi genitori possa tornare ad essere trattato all'interno del programma dato che quest'anno, come disposto dagli autori su diretta indicazione della proprietà e dunque di Pier Silvio Berlusconi, sarà assolutamente evitata la deriva trash che aveva invece caratterizzato le scorse edizioni del programma.

Lo stesso Signorini in fase di presentazione della nuova edizione aveva parlato di 'cast sbagliato' lo scorso anno e di una linea editoriale del tutto nuova che quest'anno condurrà gli autori a trattare temi più di stampo quotidiano e ad evitare comportamenti o atteggiamenti poco consoni alla prima serata tv.