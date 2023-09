Oggi, martedì 19 settembre, Ida Platano è tornata a Uomini e donne per raccontare come procede la sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza. Mentre i due parlavano del loro rapporto, gli opinionisti hanno nominato lo storico ex della parrucchiera: Riccardo Guarnieri. Su precisa domanda di Maria De Filippi se ha mai più sentito o visto il pugliese, la dama ha risposto di no perché ormai la sua vita è accanto ad un'altra persona.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 19 settembre è iniziata con Tina che ha sbottato dopo aver saputo che Elio e Aurora hanno sparlato di lei la settimana precedente.

Il cavaliere, però, ha subito chiesto a Maria De Filippi la versione integrale del dialogo che ha avuto con Tropea e non il montaggio dal quale potrebbero essere stati cancellati passaggi fondamentali.

Per poter soddisfare la richiesta di Servo, la conduttrice ha preso tempo e ha cambiato argomento: in studio, dunque, sono entrati due storici protagonisti del Trono Over che lo scorso novembre si sono fidanzati e hanno lasciato insieme la trasmissione.

Gli ospiti dell'appuntamento odierno con il dating-show, infatti, sono stati Ida Platano e Alessandro Vicinanza: la dama è stata accolta con grandi applausi e tanti complimenti per la sua bellezza, belle parole che l'hanno emozionata quasi fino alle lacrime.

Il commento sul cavaliere di Uomini e donne

Ida e Alessandro hanno parlato a lungo del loro rapporto, che come quello di tutte le coppie è fatto sia di alti che di bassi.

"Lui spesso va in crisi, soprattutto quando non ci vediamo per un po' di tempo", ha fatto sapere la dama.

L'imprenditore ha confermato di soffrire parecchio la distanza, tant'è che appena può prende l'aereo e raggiunge la compagna a Brescia per trascorrere con lei anche solo un paio di giorni nel fine settimana.

Ad un certo punto, però, Gianni Sperti ha preso la parola e ha detto: "Sinceramente non pensavo che sarebbe durata così tanto tra voi, anche perché il fantasma dell'ex di lei è sempre stato presente nel loro legame".

L'opinionista di Uomini e donne si riferiva ovviamente a Riccardo Guarnieri, il cavaliere con il quale Platano ha vissuto per anni un lunghissimo tira e molla.

La parrucchiera ha cercato di glissare su questo argomento, ma Maria De Filippi l'ha incalzata chiedendole: "Lui l'hai più sentito?".

"No, non l'ho mai più sentito e devo dire che ora sono serena", ha tagliato corto Ida senza mai nominare il pugliese che non vede da mesi.

Tensioni a Uomini e donne

Sempre rispondendo alle domande della conduttrice e degli opinionisti, Ida ha ammesso di aver fatto degli errori quando era fidanzata con Riccardo, soprattutto perché pretendeva tutto e subito.

Con Alessandro, infatti, la dama di Uomini e donne sta andando con più calma: anche se vorrebbe tanto andare a convivere, la bresciana sta aspettando che il figlio Samuele termini la scuola media prima di fare un passo così importante.

Platano e Vicinanza, inoltre, hanno ribadito che il bambino è quasi sempre con loro quando sono in vacanza, solo che lei preferisce non mostrarlo sui social network.

Il napoletano ha instaurato un bel rapporto con il figlio della fidanzata, ma per ora non si sente pronto a diventare padre.

Il resto della puntata del 19 settembre, è stata dedicata alla forte reazione che Tina ha avuto al filmato in cui Elio e Aurora hanno parlato male di lei. L'opinionista non ha apprezzato il termine "pazza" che Servo le ha attribuito, e infatti ha dato il via ad una discussione che ha occupato gran parte del tempo a disposizione nell'appuntamento odierno con il dating-show.