Cambio programmazione sulle reti Mediaset nella stagione tv 2023/2024. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime feriale, dove ci sarà la sospensione de La Promessa.

La soap opera iberica, dopo il grande successo di ascolti registrato nel corso dell'estate, verrà sospeso dalla fascia pomeridiana per lasciare spazio al ritorno di Amici 23.

Novità anche per Paolo Bonolis, il cui ritorno in prima serata su Canale 5 con Ciao Darwin, è stato nuovamente rimandato.

Ritorna Amici 23, La Promessa si ferma: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset della stagione 2023/2024 prevede la messa in onda nel daytime feriale di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, la cui messa in onda riprenderà da domenica 24 settembre.

Con il ritorno di Amici in tv, riprenderà anche la consueta messa in onda della striscia quotidiana, prevista su Canale 5 dalle 16:10 alle 16:40 circa, ossia subito dopo Uomini e donne.

Di conseguenza, con il ritorno di Amici 23, cambierà l'impostazione del daytime pomeridiano della rete ammiraglia e a perdere spazio sarà l'appuntamento con La Promessa.

La soap opera spagnola, che in questi mesi di messa in onda ha registrato ottimi consensi, non troverà più spazio nella fascia pomeridiana.

Sospese le puntate inedite de La Promessa su Canale 5

Le puntate inedite de La Promessa, infatti, risultano sospese dal daytime feriale di Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 25 settembre.

Una brutta notizia per tutti gli spettatori e appassionati della soap che speravano di poter continuare a vedere le puntate inedite per tutta la durata della stagione autunnale, ma così non sarà.

La Promessa si ferma e al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla riproposizione in tv: c'è da scommettere, però, che Mediaset la trasmetterà nuovamente, dato che la soap ha saputo intercettare una media di circa 2 milioni di appassionati in piena estate, toccando anche punte del 25% di share.

Slitta il ritorno di Paolo Bonolis: cambio programmazione Mediaset 2023/24

Il cambio programmazione Mediaset della nuova stagione tv 2023/2024 prevede anche un rinvio per quanto riguarda il ritorno di Paolo Bonolis nella fascia serale della rete ammiraglia.

Il conduttore ha già registrato un nuovo ciclo di appuntamenti inediti con Ciao Darwin, la cui messa in onda inizialmente era prevista per settembre.

Dopo un primo rinvio ad ottobre, Mediaset ha scelto di posticipare ulteriormente il ritorno dello show condotto da Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Le nuove puntate di Ciao Darwin andranno in onda solo a partire da metà novembre nella fascia serale di Canale 5 e terranno compagnia al pubblico fino a metà dicembre.