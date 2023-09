Giornata intensa quella che sta vivendo il 17 settembre uno dei single dell'ultima edizione di Temptation Island. In poche ore, infatti, Igor Zeetti è finito al centro delle chiacchiere sia per un botta e risposta al veleno con Mirko Brunetti che per una segnalazione. Alessandro Rosica, infatti, su Instagram ha postato il video che una fan ha fatto al tentatore in discoteca: il ragazzo avrebbe ballato vicinissimo ad una donna per tutta la sera, peccato che quella donna non fosse la fidanzata Perla Vatiero.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Mentre Mirko lo accusa su Ig di averlo insultato come farebbe un bulletto, Igor deve fare i conti con una segnalazione che potrebbe compromettere la sua storia d'amore.

Ad Alessandro Rosica, infatti, è arrivato un breve video nel quale si vedrebbe il single di Temptation Island in atteggiamenti più che amichevoli con una persona che non è la sua fidanzata.

"Igor e una ragazza ieri sera all'Eden. Erano molto intimi e ballavano, povera Perla", questo è il contenuto del messaggio che una fan anonima ha inviato all'esperto di Gossip per "denunciare" una presunta mancanza di rispetto nei confronti di Vatiero.

Che la giovane con la quale Zeetti è stato visto in discoteca non fosse la sua compagna, lo si intuisce anche dal fatto che lei ha postato delle Stories da Milano, dove ha soggiornato per qualche giorno, mentre lui era a Roma.

Dubbi sulle coppie nate a Temptation Island

Alessandro Rosica non ha risparmiato frecciatine sia ai concorrenti di Temptation Island che a chi li ha voluti nel cast dell'ultima edizione: "Lo so, coppie totalmente finte e l'ho sempre detto".

"Vanno avanti per fare hype e puntate con Maria De Filippi", ha aggiunto il romano facendo riferimento all'ospitata di alcuni protagonisti del reality ad una registrazione di Uomini e donne (che è andata in onda dall'11 al 13 settembre).

Secondo l'esperto di gossip, dunque, Mirko e Greta ma anche Perla e Igor non sarebbero innamorati come mostrano e dichiarano sui social network: l'uomo fa sapere che queste unioni si sarebbero formate per permettere a tutti di rimanere al centro dell'attenzione mediatica anche dopo la fine del reality-show al quale hanno partecipato quest'estate.

Lo scontro tra gli uomini di Temptation Island

L'avvistamento in discoteca con una ragazza che non è Perla, non è l'unico motivo per il quale Igor oggi è al centro del gossip.

Qualche ora fa, infatti, Mirko ha spiazzato fan e curiosi raccontando di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente dal nuovo compagno della sua ex. Secondo Brunetti, infatti, il single di Temptation Island si sarebbe avvicinato a lui in un locale e avrebbe iniziato ad insultarlo e a mettergli le mani in faccia. Per dimostrare che la sua versione corrisponde alla realtà dei fatti, il giovane ha anche postato lo screenshoot di una telefonata che Zeetti gli ha fatto alle 5 del mattino e alla quale lui non avrebbe risposto.

Il tentatore, però, ha subito replicato su Instagram smentendo categoricamente il racconto del "rivale": secondo il fidanzato di Perla, infatti, sarebbe stato Mirko a trattarlo con un'aria di sfida quando lui voleva solo chiarire un'incomprensione. In merito alla chiamata, invece, il romano ha fatto sapere che l'ha fatta solo per concludere il confronto che terze persone hanno interrotto chiedendogli di uscire dalla discoteca.

Due versioni completamente diverse di un incontro che c'è stato la sera del 17 settembre, quando né Greta né Perla erano in città ed entrambi i protagonisti di Temptation hanno deciso di andare a divertirsi fino a notte fonda.