Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di ottobre, durante il quale non sarà previsto il ritorno in onda de L'Eredità.

Il quiz a premi di grande successo, in onda nella fascia del preserale di Rai 1, quest'anno non partirà a ottobre come è sempre successo nelle precedenti stagioni televisive, lasciando spazio a Reazione a catena.

Nessun cambiamento, invece, per Il Paradiso delle signore 8 che proseguirà la sua regolare messa in onda pomeridiana.

L'Eredità non ritorna nel pomeriggio: cambio programmazione Rai ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo ottobre prevede il proseguimento di Reazione a catena nella fascia del preserale.

Il quiz condotto da Marco Liorni, dopo il boom di ascolti di questa estate, è stato promosso dai vertici della tv di Stato per una edizione extra-large che quest'anno si concluderà solo il prossimo 31 dicembre.

Di conseguenza, per tutto il mese di ottobre, gli spettatori e appassionati de L'Eredità si ritroveranno a dover fare a meno ancora una volta dello storico quiz a premi.

La messa in onda de L'Eredità, infatti, risulta posticipata a gennaio 2024, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia oraria che va dalle 18:45 alle 20.

Reazione a catena ancora al posto de L'Eredità: cambio programmazione ottobre

Una brutta notizia per tutti gli appassionati del quiz che, fino allo scorso anno, è stato condotto da Flavio Insinna mentre quest'anno lascerà il timone nelle mani di Pino Insegno.

Tornando a Reazione a catena, invece, ad ottobre sono previsti anche degli speciali del quiz in prima serata, per festeggiare al meglio la stagione estiva decisamente trionfante dal punto di vista auditel, con una media di oltre 3 milioni di spettatori al giorno anche in pieno agosto.

Nell'access prime time, invece, proseguirà regolarmente l'appuntamento con Affari Tuoi, il fortunato game show condotto da Amadeus, visto da una media di oltre 4 milioni di fedelissimi a sera.

Nessun cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 8 ad ottobre

Per il mese di ottobre, inoltre, non sono previsti cambi di programmazione per Il Paradiso delle signore 8. La fascia del pomeriggio di Rai 1 non prevede appuntamenti speciali in daytime, tali da far slittare l'orario di inizio della soap opera oppure prevederne la cancellazione nella fascia del pomeriggio e un conseguente recupero al sabato.

Tra le novità della fascia serale della rete ammiraglia, invece, spicca il ritorno di Cuori 2, la serie medical che tornerà in onda da domenica 1° ottobre su Rai 1.

Su Rai 2, invece, spazio al ritorno di Bar Stella, il programma di seconda serata condotto da Stefano De Martino, previsto a partire dal 31 ottobre.