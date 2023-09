Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo ottobre 2023, dove è previsto il gran finale di Imma Tataranni 3, la serie tv poliziesca con protagonisti Vanessa Scalera e Alessio Lapice.

Spazio anche al ritorno di un'altra fiction amatissima dal pubblico serale della rete ammiraglia: trattasi di Cuori 2, che tornerà in onda nella fascia domenicale di Rai 1.

Imma Tataranni 3 si ferma: cambio programmazione Rai ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di ottobre prevede la messa in onda del gran finale di Imma Tataranni 3.

La serie tv con Vanessa Scalera sarà in onda da lunedì 25 settembre in prime time dalle 21:30 circa e terrà compagnia al pubblico per quattro settimane.

Di conseguenza, la messa in onda della serata conclusiva di questa terza stagione sarà trasmessa lunedì 16 ottobre su Rai 1, dopodiché calerà il sipario sulla fiction che dovrà sfidare il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, in onda su Canale 5.

Per una fiction che saluterà il pubblico durante il mese di ottobre, però, ce ne sarà un'altra pronta a debuttare nel prime time della rete ammiraglia.

Trattasi di Cuori 2, la serie tv ambientata nell'ospedale "Le Molinette" di Torino negli anni '60, che vede protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci.

Il ritorno di Cuori 2 in prime time: cambio programmazione Rai ottobre

Dopo i buoni ascolti della prima stagione, la Rai ha scelto di puntare ancora su questo prodotto e così da domenica 1° ottobre andranno in onda le nuove puntate della seconda serie, in prima visione assoluta.

Le novità non mancheranno dato che quest'anno, nel cast della fiction Rai approderà anche Alessandro Tersigni, ben noto al pubblico della rete ammiraglia per essere uno dei volti di punta de Il Paradiso delle signore, la soap opera del primo pomeriggio che conquista ogni giorno milioni di spettatori tra tv e streaming.

Le nuove puntate di Cuori 2 dovranno vedersela contro gli appuntamenti speciali di Caduta Libera, il quiz a premi condotto da Gerry Scotti che dal 24 settembre in poi approderà nella fasce serali di Canale 5 con un ciclo di appuntamenti che occuperanno il prime time domenicale.

L'Eredità non torna nel palinsesto Rai di ottobre

Con il mese di ottobre, poi, non ci sarà spazio per il ritorno in daytime del quiz L'Eredità. Gli spettatori e appassionati di uno dei programmi più longevi della televisione italiana dovranno pazientare ancora un po' prima di vedere le nuove puntate su Rai 1.

La messa in onda de L'Eredità, infatti, per questa stagione televisiva è prevista a partire da gennaio 2024: fino a dicembre, quindi, andrà avanti l'appuntamento in daytime con Reazione a catena presentato da Marco Liorni.