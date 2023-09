La sera del 19 settembre, al Grande Fratello spagnolo è successo di tutto: Daniele è arrivato a Madrid per fare una sorpresa a Oriana, ma gli autori hanno pensato di mettere la ragazza davanti ad un bivio. Per incontrare il fidanzato per soli 3 minuti, l'influencer avrebbe dovuto rinunciare a 12 mila euro del montepremi totale (quindi quello di tutti): la concorrente ha pianto disperata quando ha scoperto che Dal Moro era a due passi da lei, lui ha perso le staffe minacciando di spaccare tutto.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

La storia d'amore tra Daniele e Oriana sta tenendo banco anche nell'edizione spagnola del Grande Fratello.

Nel corso della puntata che è andata in onda martedì 19 settembre, infatti, la conduttrice del reality-show ha ospitato Dal Moro in studio e poi gli ha chiesto se aveva voglia di rivedere la compagna all'interno della casa.

Il vero e proprio colpo di scena, però, è arrivato quando Marzoli è stata convocata in confessionale e le è stato spiegato che per vedere il fidanzato avrebbe dovuto pagare 12 mila euro.

Se in un primo momento ha detto sì, la venezuelana ha cambiato idea quando le è stato chiarito che quei soldi sarebbero stati sottratti al montepremi comune, ovvero a quello che tutti i concorrenti ambiscono a conquistare vincendo il programma.

Per non ferire i coinquilini, la giovane ha deciso di rifiutare la proposta, rinunciando di conseguenza all'incontro con la sua dolce metà.

Lo show degli 'Oriele' al Grande Fratello

Quando ha realizzato che non avrebbe rivisto Daniele, Oriana ha iniziato a piangere e ad implorare la conduttrice del Grande Fratello di cambiare le regole del gioco.

L'influencer, dunque, ha dato vita ad uno "show" fatto di lacrime, singhiozzi e urla, il tutto mentre Dal Moro era chiuso in una gabbia dorata nel giardino della casa, ignaro di tutto quello che stava succedendo.

Dopo aver scoperto che l'incontro con la fidanzata era saltato, il ragazzo si è innervosito e ha cominciato a protestare con autori e produzione.

"Io spacco tutto, non posso tornare a casa sapendo che lei sta così", ha sbottato l'imprenditore nel confessionale.

Gli "Oriele" sono anche riusciti a comunicare per qualche secondo tramite una parete: Marzoli piangeva e si scusava con il compagno per aver rifiutato la proposta, Dal Moro la rassicurava dicendole che la ama.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

Oriana e i fan della coppia nata al Grande Fratello Vip 7, hanno protestato a lungo per la richiesta della produzione del reality: 12 mila euro del montepremi comune per poter vedere Daniele solo 3 minuti.

La venezuelana ha anche detto che era disposta a sborsare di tasca sua quei soldi pur di incontrare il fidanzato, ma gli addetti ai lavori sono stati irremovibili.

Gli "Oriele", dunque, l'altra sera si sono visti solo tramite uno schermo ma non hanno potuto parlare occhi negli occhi.

"Questa è arte, Oriana disperata e Daniele ignaro di tutto in una gabbia", "Ma che schifo fanno, lei sta male", "Le ha detto ti amo, poi si è sentito che ha preso a calci qualcosa", questi sono solo alcuni dei commenti che i sostenitori della coppia hanno scritto su Twitter durante la diretta del reality-show spagnolo.

Visto che il programma in Italia fatica a decollare (la terza puntata è stata seguita da appena 2 milioni di spettatori, per uno share del 18%), parte del pubblico ha spostato la sua attenzione su quello che sta succedendo a Madrid, in particolare tra due protagonisti assoluti della scorsa edizione Vip.

In pochi minuti, infatti, Dal Moro e Marzoli hanno regalato colpi di scena ed emozioni che per ora a Cinecittà non si sono ancora visti.