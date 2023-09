Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di ottobre. I fan e gli appassionati del quiz L'Eredità dovranno mettersi l'anima in pace, dato che non è previsto il ritorno del programma nella fascia del preserale della rete ammiraglia.

In prime time, invece, arriva lo stop per Imma Tataranni 3, la fortunatissima fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo leader degli ascolti su Rai 1.

Sempre in prima serata, grande attesa per il ritorno di Ballando con le Stelle, che quest'anno potrà contare su un super-cast di concorrenti famosi.

L'Eredità non torna in onda: cambio programmazione Rai ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di ottobre prevede il proseguimento di Reazione a catena nella fascia del preserale.

Il quiz estivo condotto da Marco Liorni, alla luce degli ottimi ascolti registrati per tutta l'estate, non verrà sospeso dalla fascia del preserale bensì andrà avanti ancora per un po' di mesi.

Di conseguenza, tutti gli appassionati de L'Eredità che attendevano con trepidazione la messa in onda della nuova edizione, dovranno mettersi l'anima in pace.

Il ritorno del quiz, condotto quest'anno da Pino Insegno, non tornerà in onda nella stagione autunnale della rete ammiraglia Rai, bensì slitterà a gennaio 2024.

Stop per Imma Tataranni 3 in prime time: cambio programmazione Rai ottobre

E poi ancora, il cambio programmazione Rai di ottobre, prevede anche uno stop per la fiction Imma Tataranni 3 con protagonista Vanessa Scalera in prime time.

Sono quattro gli appuntamenti previsti di questa terza stagione della fiction, di conseguenza il gran finale è previsto per il prossimo lunedì 16 ottobre, giorno in cui andrà in onda la puntata conclusiva.

A quel punto, calerà il sipario sulla terza stagione e la prima serata del lunedì di Rai 1, sarà occupata da una nuova fiction in prima visione assoluta.

Torna Ballando con le stelle in prime time: cambio programmazione Rai ottobre

Cambiamenti anche per quanto riguarda il sabato sera: fino a metà ottobre ci sarà spazio per la messa in onda degli speciali di Reazione a catena condotti da Marco Liorni, dopodiché tornerà Milly Carlucci a presidiare la fascia del prime time autunnale.

La nuova edizione di Ballando con le stelle è in partenza sabato 21 ottobre e quest'anno lo show potrà contare su un variopinto cast di concorrenti famosi pronti a scendere in pista per illuminare il programma.

Tra i vip che sono stati annunciati quest'anno, va segnalata la presenza di Paola Perego e Simona Ventura, che dal 1° ottobre saranno anche al timone di Citofonare Rai 2.

Nel cast dello show di Rai 1 è stata confermata anche la presenza di Lino Banfi, Wanda Nara e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi.