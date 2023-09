Sono trapelate nuove anticipazioni sulla puntata di U&D che Maria De Filippi ha condotto il 27 settembre scorso. Sul fronte Over, c'è stato gelo sia tra Aurora e Marco che tra Roberta ed Ermes, un giovane cavaliere dal quale la dama era rimasta parecchio colpita. Tutto a gonfie vele tra Gemma e Maurizio e ben due corteggiatori per Barbara; Silvio, invece, ha fatto pace con Donatella dopo la lite della volta precedente.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D che si è svolta il 27/09, riguardano soprattutto il Trono Over.

Il blog "Isa&Chia", infatti, in queste ore ha aggiornato fan e curiosi su quello che è successo in studio mercoledì pomeriggio, quando il cast si è ritrovato per la seconda volta in questa settimana di fine settembre.

Alcune dame del parterre non sono state chiamate al centro per parlare delle loro conoscenze, ma il pubblico presente ha notato una certa freddezza: Aurora, ad esempio, ha ignorato per tutto il tempo Marco, il signore che ha corteggiato e baciato fino a pochi giorni fa. Maria De Filippi non ha chiesto spiegazioni su quello che è accaduto tra i due durante la settimana, ma chi era agli Elios ha avuto la sensazione che potrebbero aver o litigato o addirittura chiuso.

Anche tra Roberta ed Ermes non c'è stato un avvicinamento durante le riprese di ieri: se martedì si era detta colpita dal suo nuovo giovane spasimante, nelle scorse ore Di Padua lo ha evitato e non ha ballato con lui neanche una volta (nonostante avessero in programma un appuntamento la sera prima).

I senior di U&D al centro dell'attenzione

Per quanto riguarda Gemma e Maurizio, le anticipazioni della puntata di U&D che si è svolta ieri, 27 settembre, fanno sapere che non è cambiato nulla: lui è uscito a cena con Elena ma non è successo niente, e di questo Galgani ha gioito.

Dopo aver soggiornato un paio di giorni a Cagliari, i due sono stati insieme anche a Livorno (città natale del 57enne) e questo conferma che la conoscenza procede a gonfie vele nonostante i dubbi degli opinionisti e di gran parte degli spettatori.

Barbara, invece, ha voluto dare un'altra possibilità ad Alessio, al quale ha chiesto di darsi da fare per corteggiarla e per distrarla da un altro signore del parterre, Gianluca.

Una "coppia" che è stata al centro dell'attenzione il 27 settembre, è quella formata da Silvio e Donatella. La volta precedente, infatti, i due avevano litigato furiosamente per un'incomprensione e lei aveva lasciato gli Elios in lacrime: ieri c'è stato il chiarimento e l'abbraccio davanti a tutti.

Invece, la conoscenza tra Gero e Angelica non ha avuto seguito: dopo qualche settimana lui ha voluto interrompere le uscite perché ha capito di non provare un sentimento nei confronti della dama.

Tensioni tra i giovani di U&D

Gli spoiler sul Trono Classico, invece, riguardano principalmente i ragazzi: Brando si è confrontato con Silvia e ha cercato di convincerla a non andare via dopo averlo visto baciare un'altra.

Cristian è uscito in esterna con Virginia ma ha scoperto che Beatriz racconterebbe alle altre corteggiatrici che lui proverebbe ancora interesse nei suoi confronti: tra i due ci sono stati solo un paio di appuntamenti, dopodiché la giovane ha dato un bacio all'altro tronista e la conoscenza si è interrotta.

Il romano teme che le sue spasimanti si facciano influenzare negativamente dal parere della "collega", un'opinione che non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

Manuela, invece, ha deciso di ballare con entrambi i suoi corteggiatori: due volte con Michele e una con Carlo, confermando ancora una volta di essere confusa.