Cambio programmazione sulle reti Rai durante il prossimo ottobre 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia serale, dove ci sarà spazio per il ritorno di un bel po' di fiction che terranno compagnia al pubblico della rete.

Tra i titoli più attesi spicca in primis Blanca 2 con Maria Chiara Giannetta, pronta nuovamente a vestire i panni di uno dei personaggi che ha maggiormente stregato e conquistato il gradimento del pubblico nel corso degli ultimi anni.

In daytime, invece, proseguirà l'appuntamento con Reazione a catena condotto da Marco Liorni, confermato nella fascia del preserale.

Cuori 2 arriva di domenica sera: cambio programmazione Rai ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo ottobre, prevede la messa in onda delle attesissime fiction di questa stagione tv 2023/2024, pronta nuovamente a tener compagnia al pubblico della fascia serale.

È questo il caso di Cuori 2, la serie medical con protagonista Pilar Fogliati, che quest'anno sarà in onda nella domenica sera della rete.

Le nuove puntate andranno in onda da domenica 1° ottobre e, tra le novità di questa stagione, spicca il debutto di Alessandro Tersigni.

Dopo aver conquistato il pubblico del Paradiso delle signore con il suo Vittorio Conti, ecco che Tersigni si appresterà a conquistare anche il pubblico della fiction Cuori 2 con questo ritorno nella fascia di prime time.

Il ritorno di Blanca 2 in prime time: cambio programmazione Rai ottobre

E poi ancora, il cambio programmazione Rai di ottobre prevede anche il ritorno di un'altra amatissima fiction nella prima serata del giovedì.

Trattasi di Blanca 2, la serie poliziesca con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, la quale tornerà in onda dal 5 ottobre in poi con un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta.

Una seconda stagione che si preannuncia attesissima dagli spettatori: dopo il grande successo della prima serie seguita da una media di quasi cinque milioni di spettatori, l'attesa è incentrata sulle nuove vicende che vedranno protagonista Blanca e il suo amato cane Linneo.

Reazione a catena prosegue nel preserale Rai di ottobre

Il cambio programmazione del mese di ottobre prevede anche il proseguimento di Reazione a catena nella fascia del preserale di Rai 1.

Il game show di successo condotto da Marco Liorni, quest'anno andrà avanti per tutta la durata della stagione autunnale prendendo così il posto de L'Eredità.

Il quiz a premi condotto da Pino Insegno, quest'anno slitterà di un po' di mesi rispetto al periodo tradizionale di messa in onda su Rai 1.

Le nuove puntate de L'Eredità, infatti andranno in onda da gennaio 2024 in poi nella fascia preserale. In attesa del suo ritorno su Rai 1, Pino Insegno dal 25 settembre in poi sarà al timone della nuova stagione de Il Mercante in fiera, in onda tutti i giorni nell'access prime time di Rai 2 a partire dalle 19:55 circa.