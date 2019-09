Manca solo una settimana all'inizio della prima edizione tutta in versione Vip del talent show di Amici. Infatti, la data d'inizio di Amici Celebrities è stata già confermata: ufficialmente debutterà il 24 settembre 2019. Alla conduzione della primissima puntata ci sarà Maria De Filippi mentre dai prossimi appuntamenti serali a prendere le redini del talent di Canale 5 subentrerà Michelle Hunziker.

Quest'ultima accompagnerà i concorrenti in gioco fino alla finale del programma, ovvero quando verrà eletto il vincitore o la vincitrice di questa nuova versione del tutto inedita del noto show di Mediaset.

Michelle Hunziker prima della partenza di Amici Celebrities

Michelle Hunziker, in un’intervista recente fatta al settimanale Oggi, ha rivelato come ha ricevuto l'offerta lavorativa da parte di Maria De Filippi: ''Mi ha contattata prima per domandarmi cosa ne pensassi di questo nuovo format televisivo - Io le ho detto con sincerità cosa pensavo, puntualizzando che la trovavo un’idea veramente ingegnosa.

Continuando la nostra conversazione, e ad un certo punto della chiacchierata, Maria mi dice: ''Michelle, allora non hai capito! Io voglio che sia tu a condurlo'' - A tempo debito vedremo cosa ne penseranno i telespettatori di questa nuova proposta televisiva. Posso dire che mi sento veramente felice ed emozionata, ma ammetto di avere anche un po' di paura per il debutto''. Le anticipazioni di Amici Celebrities ci svelano che come di consueto le squadre saranno due, appunto quella bianca e quella blu.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Nelle vesti di coach vedremo Giordana Angi e Alberto Urso, nonché ex allievi del programma di Maria, inoltre Alberto fu il vincitore di quest'anno; i due capitani avranno il compito di seguire i 12 vip che parteciperanno al talent.

Le ultime novità sul cast e i coach di Amici

Sono già stati divisi i concorrenti. Giordana Angi sarà la capitana della squadra bianca composta da: Ciro Ferrara (allenatore di calcio ed ex calciatore italiano), Cristina Donadio (attrice famosa per aver rivestito il ruolo di Scianel nella serie tv Gomorra).

Massimiliano Varrese, attore che non si vede da molto tempo in tv ma che i telespettatori ricorderanno sicuramente per la fiction 'Grandi domani', dove interpretò il ruolo di Furio Zani. E poi ancora Filippo Bisciglia e la fidanzata Pamela Camassa (showgirl ed ex volto di Tale e Quale Show e la Talpa). Martin Castrogiovanni. Alberto Urso sarà il coach della squadra blu, e capitanerà: Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano (che il pubblico conoscerà come ex moglie di Raoul Bova) Joe Bastianich, Francesca Manzini (speaker radiofonica e attrice), Raniero Monacodi Lapo, (ex gieffino e attore) e per finire Laura Torrisi.

Insomma, nomi annunciati sembrano promettere molto bene, ma vedremo come si evolverà la situazione nel corso della prima puntata di Amici Celebrities in onda martedì 24 settembre.