"La nuova casa è quasi pronta!", così Chiara Ferragni, influencer fra le più seguite in Italia e all'estero, ha recentemente svelato su Instagram la sua nuova abitazione.

Situata nella zona sud di Citylife a Milano, la casa fa parte del complesso extra lusso Residenze Libeskind II (dal nome dell'archistar che le ha progettate). Le foto postate hanno dato il via a una serie di commenti critici da parte dei fan.

La nuova casa

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è situata nella zona sud di Citylife a Milano ed è parte di un complesso residenziale extra lusso intitolato all'architetto progettista di origine polacca Daniel Libeskind.

Questo complesso offre una serie di servizi tra cui giardini, una palestra e una piscina condominiale. Gli immobili in questa zona si valutano intorno ai 10.000 euro al metro quadro, con prezzi che variano da 840.000 euro per gli appartamenti standard a 4 milioni di euro per gli attici più lussuosi. La casa di Ferragni e Fedez ha un costo stimato di circa 6 milioni di euro.

La dimora, un superattico su due piani progettato dallo studio 13.1 di Filippo Fiora insieme a Federico Sigali - architetti che hanno curato anche la casa della migliore amica di Chiara Ferragni, Veronica Ferraro - è stata svelata in buona parte dalle foto social di Ferragni: i due piani della casa sono uniti da un'ampia scala a chiocciola, la sala da pranzo curvilinea con pareti rivestite da armadi su misura mostra un pavimento con un parquet a due colori che richiamano i raggi solari, e il parquet di una camera è stato replicato anche sul soffitto.

Tra le particolarità dell'immobile ci sono una mini stanza con una parete decorata con carta da parati dai motivi "caotici", e i bagni privati personalizzati per i due figli della coppia: un bagno rosa per Vittoria e uno grigio con una vasca a libera installazione per Leone.

Le critiche dei fan

Chiara Ferragni ha condiviso con entusiasmo l'anteprima della nuova casa su Instagram, con una serie di scatti che la ritraggono nell'appartamento quasi terminato (i lavori hanno subito dei ritardi, poiché la loro conclusione era prevista per la scorsa primavera).

Sul social sono arrivati molti commenti, fra i quali non sono mancate critiche da parte di alcuni follower.

Alcuni hanno espresso il loro disappunto per l'estetica della casa. Una fan delusa ha commentato, dicendo: "Per adesso non mi piace: è un insieme di stili che cozzano tra loro. Il bagno rosa con il lavabo grigio è horror puro". Altri hanno sottolineato che "i soldi non comprano l'eleganza", hanno rimarcato che "ogni ambiente sembra buio e stretto", e ancora: "Quando l'architetto è Moira Orfei: sembra un circo".