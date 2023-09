"Villa Oleandra non è in vendita": ad esprimersi in questi termini, tramite un portavoce, il divo di Hollywood George Clooney, 62 anni, che ha fatto chiarezza sulle recenti voci riguardanti la possibile vendita della sua dimora sul lago di Como, a Laglio, rilasciando una nota al magazine americano People. I rumors di gossip su una presunta vendita avevano iniziare a circolare già nel 2015, anche allora il divo di Hollywood era stato costretto ad intervenire per smentire la cosa.

La smentita di Clooney

“La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando Page Six ha pubblicato la storia.

Tutti ci hanno creduto. Ma non è vero," ha fatto sapere l'attore sempre tramite il suo portavoce.

A lanciare la bomba era stata la rivista italiana Oggi, a cui l'agente immobiliare locale Yasemin Baysal non solo aveva confermato che la residenza era effettivamente sul mercato, ma aveva anche rivelato che le trattative erano già in corso per il tramite di un'agenzia immobiliare di prestigio a Milano.

Tutto falso ha fatto sapere il diretto interessato.

Il valore di Villa Oleandra

Clooney ha acquisito Villa Oleandra dalla famiglia Heinz nel 2002, versando per essa circa 10 milioni di dollari. Stando al Washington Post l'arrivo della star sul lago di Como avrebbe condotto ad un vero e proprio boom immobiliare nella zona, facendo di fatto più che lievitare (quasi raddoppiare) i prezzi d'acquisto.

Qualche tempo dopo il noto attore ha anche acquistato una proprietà adiacente, dando così vita ad "una delle più grandi case private della zona": secondo il Wall Street Journal, Il valore della villa - che consta di 25 stanze - sarebbe stato stimato in oltre 100 milioni di dollari nel 2022. Nel corso degli anni, questa residenza ha accolto numerose celebrità, tra cui Barack e Michelle Obama, Jennifer Lopez e Ben Affleck, solo per citarne alcune.

La sua ubicazione e la bellezza circostante ne fanno una meta ambita sia per le celebrità che per i turisti provenienti da tutto il mondo.

Il legame di Clooney col Lago di Como

La zona antistante il Lago di Como ha sempre avuto un significato speciale per l'attore soprattutto a livello personale: è stato proprio lì che nel 2013 ha incontrato per la prima volta sua moglie Amal, 45 anni, come ha confessato lui stesso in un'intervista del 2017 rilasciata a The Hollywood Reporte, che si era unita a una cena di gruppo a casa dell'attore: "Pensavo che fosse bella, e pensavo che fosse divertente e ovviamente intelligente", ha dichiarato a THR.

Un legame che l'attore avverte non solo col lago ma anche con l'Italia intera: "La casa in Italia mi ha cambiato. Ci passo l’estate normalmente, non quest’ultima. Andavo sempre di corsa, ho imparato a rallentare" aveva confessato lo stesso Clooney nel corso di un intervento online durante la pandemia.

La presenza di George Clooney sulle sponde del lago di Como ha avuto nel tempo un grande impatto anche sulla comunità locale. Nel 2007, quando si venne a conoscenza dei piani di costruzione di un parcheggio e di un pontile per barche nelle vicinanze, Clooney invitò i suoi vicini a sottoscrivere una petizione per opporsi ai progetti. Durante un'intervista con Larry King, specificò: "Il mio obiettivo è preservare l'ambiente circostante. Siamo fortunati ad avere questo lago e voglio garantire che rimanga intatto".