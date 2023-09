Il Grande Fratello ha cambiato gli orari serali sullo spegnimento delle luci. Lunedì 18 settembre Angelica Baraldi si è ritrovata a parlare con Alex Schwazer e ha fornito dei dettagli sulle nuove direttive. Nel dettaglio, ha rivelato che, nel momento in cui vengono spente le luci, la regola è quella di andare dormire. Dunque, dopo quell'orario. nessuno deve più parlare o girare per la casa.

Le parole di Angelica

Angelica è stata chiamata in confessionale, dove le sarebbero state date delle nuove direttive sugli orari all'interno del Grande Fratello.

La concorrente, parlando con Alex Schwazer, ha riferito di essere stata messa al corrente riguardo orari: "Mi hanno detto che appena spengono le luci è un segnale urgente e che dobbiamo subito andare a dormire". A tal proposito ha precisato che se i concorrenti stanno giocando o parlando tra loro, l'orario potrebbe prolungarsi.

Mentre Baraldi proseguiva il racconto, la regia ha preferito cambiare l'inquadratura in modo da non far sapere ulteriori dettagli ai telespettatori della diretta h24. La decisione potrebbe essere stata presa dopo che, nella notte tra sabato e domenica, Grecia Colmenares ha fatto uno scherzo in piena notte a tutti i suoi coinquilini.

Gli orari sulla sveglia del mattino nella casa

Nei giorni scorsi, i concorrenti del GF, dopo essersi ritrovati in cucina, si sono confrontati sugli orari da rispettare. Nel dettaglio, Letizia Petris aveva spiegato che al momento della sveglia tutti gli inquilini sono tenuti ad alzarsi entro 10 minuti dall'accensione delle luci nella casa.

Inoltre hanno l'obbligo di vestirsi, poiché quest'anno non possono girare in pigiama. A tal proposito Paolo aveva aggiunto che, se qualcuno non si fosse alzato entro 10 minuti, gli autori avrebbero iniziato a suonare delle sirene.

Cambio programmazione: durante la notte nessuna diretta del Grande Fratello

La regia del Grande Fratello ha deciso che, almeno in questa prima fase del programma, la diretta non sarà di 24 ore su 24.

Una volta spente le luci della casa, la diretta si interromperà e riprenderà il giorno seguente, a partire dalle 9:00.

Sebbene si tratti di una sorta di una decisione momentanea per raccogliere dati sugli ascolti di questa nuova edizione del programma, diversi telespettatori non hanno gradito, esprimendo il loro disappunto sui social. Secondo alcuni infatti, in questo modo si perderebbe il 'vero senso' del reality show.