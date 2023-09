La puntata di U&D che è andata in onda lunedì 18/09 ha regalato il primo scontro tra Tina ed Elio: dopo essersi ignorati nella prima registrazione della nuova edizione, i due hanno litigato furiosamente in studio. Ad accendere la miccia, però, stavolta è stata Maria De Filippi quando ha chiesto all'opinionista perché si è rifiutata di stringere la mano del cavaliere: il botta e risposta è andato avanti per una decina di minuti ed è stato caratterizzato da offese reciproche e frecciatine pungenti.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

L'appuntamento odierno con U&D si è aperto con una gag che Tina ha messo su per intrattenere il pubblico in studio ma anche per provocare un suo storico "antagonista" del cast.

La bionda vamp, infatti, ha offerto ai presenti cannoli con la ricotta, facendo leva sull'alimento al quale Elio è allergico e che mesi fa è stato al centro di tanti loro scontri.

Il siparietto ha strappato sorrisi sia ai telespettatori che al diretto interessato, tant'è che ha evitato di rispondere perché divertito dal gesto di Cipollari.

La situazione, però, è cambiata quando Maria De Filippi ha chiesto all'opinionista perché non ha voluto dare la mano al cavaliere che le si era avvicinato durante un ballo per salutarla.

Come hanno confermato anche i due "litiganti", Servo ha cercato un punto d'incontro con la romana proponendole una stretta di mano alla quale lei ha detto no in modo perentorio.

La sfuriata della 'regina' di U&D

"Ma assolutamente no, dopo tutto quello che c'è stato. Io non dimentico", ha precisato Tina in riferimento alle furiose liti che ha avuto con Elio nelle ultime puntate della scorsa edizione di U&D.

Se il cavaliere ha dimenticato quegli scontri e ha provato ad andare oltre salutando l'opinionista durante una pausa, lei ha ancora in mente tutte le cose poco carine che lui le ha detto e non intende cancellarle.

Sentendo Cipollari rivangare il loro passato fatto di astio e discussioni, il protagonista del Trono Over ha cambiato atteggiamento e ha cominciato a rispondere per le rime alle provocazioni che riceveva.

"Tu mi hai detto infame, fallito ma io non ti ho denunciata proprio come mi ha chiesto Maria", ha fatto presente Servo con un tono di voce decisamente alterato.

"Ma tu sei un fallito, lo ribadisco", ha ribattuto la collega di Gianni Sperti portando avanti una litigata che ai telespettatori ha ricordato quelle che avvenivano prima della pausa estiva.

L'esordio di Beatriz a U&D

La conduttrice di U&D ha cercato di placare gli animi proponendo più volte di cambiare argomento, ma Tina si è piazzata al centro dello studio e ha continuato a litigare con Elio per almeno altri 5 minuti.

L'astio tra i due è nato sul finire della scorsa edizione del dating-show e, stando alle anticipazioni delle puntate che sono state registrate fino ad oggi, non si è placato anzi sembra essere cresciuto.

I telespettatori, infatti, presto assisteranno ad altre forti discussioni tra l'opinionista e il cavaliere, ma non saranno gli unici a scontrarsi duramente davanti alle telecamere.

Anche Gianni Sperti e Aurora Tropea hanno avuto un forte diverbio e il pugliese ha minacciato querele se la dama avesse continuato ad accusarlo di farle "violenza verbale".

La seconda parte della puntata che è andata in onda il 18 settembre, è stata dedicata al Trono Classico.

Brando ha fatto la sua prima esterna con Beatriz, la corteggiatrice che a breve attirerà l'attenzione anche dell'altro tronista. Gli spoiler delle riprese che si sono svolte il 14 e il 15 settembre però, fanno sapere che la ragazza è già stata "accantonata" perché non riesce a decidere chi le piace di più.