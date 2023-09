Giovedì 21 settembre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del GF. A finire sotto la lente d'ingrandimento è stato l'atteggiamento di Beatrice Luzzi, tanto che nel post-puntata alcuni concorrenti si sono ritrovati a parlare di lei in giardino. In particolare, alcune affermazioni di Anita Olivieri hanno fatto storcere il naso ad alcuni utenti poiché avrebbe utilizzato delle parole "forti".

Che cos'è successo?

Al termine della puntata di ieri del Grande Fratello, Anita ha commentato in giardino con Rosy, Valentina, Letizia e Claudio le dinamiche che hanno coinvolto Beatrice.

Scendendo nel dettaglio, la concorrente ha sostenuto che si sia lavata le mani dopo avere utilizzato la parola "branco" solo perché è stata rimproverata in diretta da Alfonso Signorini. Per quanto riguarda lo sfogo dell'attrice dopo essere stata definita un'ipocrita dai suoi compagni d'avventura, Anita ha ammesso di non avere capito che stava piangendo. Tuttavia ha affermato che se l'avesse vista con gli occhi lucida non sa dire se si sarebbe fermata come Letizia per consolarla.

A un certo punto Anita ha affermato la frase finita al centro delle polemiche: "Io mi sono stancata perché noi continuiamo a parlarci, però basta. Ti dico, a un certo punto forse devi rimanere da sola".

Anita contro Beatrice: "Non mi sono accorta che stava piangendo e sono sincera non so se mi sarei fermata"

"Ha continuato, continuato quindi ti dico forse tu DEVI rimanere da sola"#GrandeFratello pic.twitter.com/PH3Us1S96T — Enz (@secondomenz) September 21, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Le affermazioni di Anita non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show.

Su X, un utente ha paragonato le parole dell'attuale concorrente a quelle pronunciate da Ginevra Lamborghini lo scorso anno: la sorella di Elettra venne squalificata. Un utente ha ironizzato sulla possibile espulsione di Anita: "Non hanno capito niente, sembra un deja vu". Un altro telespettatore invece ha sostenuto che il discorso sia stato estrapolato in maniera errata: "Anita sta dicendo che cercano di integrare Beatrice, ma lei non vuole inserirsi nel gruppo".

Un utente ha chiesto di non esagerare, mentre un altro ha ammesso di non avere mai nutrito simpatia nei confronti della concorrente romana.

Il gioco della discordia

Mercoledì, gli autori del GF hanno proposto ai concorrenti di assegnare un aggettivo tra quelli proposti ai propri coinquilini. Beatrice dopo essere stata definita "ipocrita" dalla maggioranza non ha gradito e ha discusso con quasi tutti i concorrenti.

L'attrice ha ammesso di esserci rimasta molto male per l'atteggiamento di Giselda, poiché da lei non se lo aspettava.

Tra le persone che hanno mostrato maggiore empatia nei confronti di Beatrice, c'è stata solamente Letizia: quest'ultima ha cercato di consolare la compagna d'avventura mentre le scendevano le lacrime.