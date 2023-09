Anita Oliveri è finita al centro di un'atra polemica social per via di un commento poco carino nei confronti di Heidi Baci. Come mostrato nel video pubblicato da un utente sul social X, la concorrente del Grande Fratello, durante una pausa pubblicitaria, ha ironizzato sulla statura della coinquilina sostenendo che non abbia nulla da invidiarle dal punto di vista fisico.

Il commento di Anita

Anita nel corso della sesta puntata è stata protagonista di un nuovo faccia a faccia con Heidi. Durante una pausa pubblicitaria, i telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra hanno ascoltato un commento poco carino rivolto dalla concorrente romana ai danni della coinquilina: "Aspettavo solo che dicesse invidiosa, perché c’ho poco da invidià a sta alta un metro e quaranta".

Durante il confronto televisivo, Anita ha rinnovato le critiche nei confronti della 25enne di Pescara: secondo lei, Heidi non sarebbe una "gatta morta" ma una persona molto espansiva con tutti i concorrenti del parterre maschile. Inoltre, ha sostenuto che l'avvicinamento a Vittorio sia dettato da una strategia. Non contenta, Anita ha anche rivelato che secondo lei, Massimiliano ha deciso di corteggiare Baci solo ed esclusivamente perché quest'ultima ha fatto credere che avesse delle chances. Dal canto suo, Heidi ha ribadito di non utilizzare nessuna strategia ma di comportarsi in quel modo anche lontano dai riflettori.

Anita: "Aspettavo solo che dicesse invidiosa perché c'ho poco da invidià a sta..."

LEI LA PEGGIORE #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/i3V026YPMW — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 28, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Nel frattempo, l'ennesimo commento offensivo di Anita ai danni di Heidi non è passato inosservato ai telespettatori del reality show.

Su X, moltissimi utenti hanno spezzato una lancia a favore delle 25enne di Pescara: per la maggior parte delle persone, Olivieri sarebbe gelosa delle attenzioni che riceve la coinquilina.

Un utente ha affermato: "Anita continua ad andare contro Heidi, ma poi in puntata dice di essere stata travisata". Un altro utente ha ironizzato: "Heidi vi farà impazzire uno a uno", il riferimento in questo caso è anche a Massimiliano Varrese che si è visto rifiutare le avances più di una volta.

GF: autori lasciano per sbaglio l'audio del confessionale aperto

Nel post-puntata di ieri, Anita ha perso le staffe con gli autori: "Mandate sempre Heidi di là, non riusciamo a chiarirci". La concorrente ha sostenuto che non riesce mai ad avere un chiarimento a causa della divisione dei concorrenti in due gruppi: casa e tugurio.

A quanto pare, Olivieri vorrebbe chiarire la sua posizione, ma la distanza non farebbe altro che aumentare le divergenze fra le due.

In realtà, l'audio di Olivieri è stato mandato in onda su Mediaset Extra per errore, poiché tutto ciò che viene detto in confessionale non deve essere pubblico.