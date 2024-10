Sulla casa del Grande Fratello sono arrivati alcuni aerei tra cui uno di supporto per Javier Martinez. Alla vista del messaggio indirizzato al pallavolista, Shaila Gatta non è riuscita a trattenere le lacrime ed è corsa per restare lontano da occhi indiscreti. Raggiunta da Lorenzo Spolverato, la ballerina ha confidato di essere a disagio: "Mi sento in difficoltà".

Lo sfogo di Gatta

I fan di Martinez hanno deciso di fargli recapitare un messaggio di supporto: "Javi vola alto, l'Italia sa".

Ovviamente il messaggio non è passato indifferente, tanto che Shaila Gatta ha recepito una sorta di critica nei suoi confronti.

Dopo essere scoppiata a piangere la ballerina si è rifugiata in piscina per restare da sola. Lorenzo Spolverato ha immediatamente raggiunto e cercare di consolare la partner: "È normale, fidati di me". Dal canto suo l'ex velina non è riuscita a nascondere il suo stato d'animo: "Mi sento in difficoltà. Mi sento un po' persa". La 28enne ha ribadito di essere consapevole della situazione che si è venuta a creare all'interno della casa, ma al tempo stesso sostiene di non avere mai illuso nessuno.

A quel punto Lorenzo ha cercato di rassicurarla: "Tu quando sei entrata qui sei arrivata facendo una spaccata. Tu quella persona lì sei, forte. Ora non ti preoccupare di coltivare il nostro rapporto, pensa a stare bene tu.

Noi prima di tutto siamo amici e io ci sarò sempre per te".

Javier: 'Non mi andava di esultare davanti a Shaila'

Mentre Shaila stava piangendo in piscina, Javier si è ritrovato a parlare con Amanda e Mariavittoria: "Ho fatto fatica ad esultare". E ancora: "Mi dispiaceva esultare in faccia a lei perché io sono fatto così". Sebbene Mariavittoria abbia tranquillizzato il pallavolista spiegando che probabilmente arriveranno anche dei messaggi di supporto per Shaila e Lorenzo, Martine ha proseguito: "Non m'interessa.

Io sono fatto così, non ha senso infierire su una persona che sta già male". Anche Amanda ha consigliato al coinquilino di essere felice per il supporto dei suoi fan: "Goditi questo momento".

Utenti divisi su Shaila

Su X i telespettatori del GF sembrano pensarla in modo differente su Shaila Gatta: se da un lato la maggior parte crede che la ballerina abbia sbagliato con Javier, dall'altro c'è chi crede che nella casa si stia esagerando.

Un utente ha chiosato: "Dopo l'aereo per Javier, Shaila è entrata in modalità madonna addolorata". Un altro utente ha sostenuto: "Shaila ieri non si è preoccupata di stuzzicare Lorenzo davanti a Martinez, perché ora piange?". Tra i vari commenti c'è anche chi ritiene che sia tutto esagerato: "La velina non ha mai promesso amore eterno, quindi anche meno".