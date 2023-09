Giovedì 28 settembre su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello. Al termine della diretta Anita Olivieri ha dato adito ad uno sfogo contro gli autori, perché secondo lei non riuscirebbe mai ad avere un chiarimento con Heidi Baci: le due coinquiline infatti, non riescono mai a parlare nel post-puntata poiché vengono sempre divise su chi vive nella parte principale della casa e chi finisce in tugurio.

Lo sfogo della concorrente

Al termine della puntata del GF, i telespettatori collegati su Mediaset Extra hanno assistito ad uno sfogo di Anita nei confronti degli autori.

La concorrente si trovava in confessionale quando è stato udito un audio: "Voi mi mandate sempre Heidi di là cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta… lo so è il vostro lavoro". Dal momento che ciò che avviene in confessionale deve rimanere segreto, si è trattato di un errore della regia.

Tornando allo sfogo della ragazza, la situazione di disagio da lei vissuta si è creata in seguito all'ennesimo faccia a faccia durante la puntata.

Si sente un pezzo di confessionale di Anita che dice “Voi mi mandate sempre Heidi di lá cosi io poi non riesco a chiarirci, lo fate apposta lo so è il vostro lavoro" lei adesso non sa come rimediare alle cessate dette su Heidi 😂#grandefratello #gf pic.twitter.com/wldXEfVVJy — Soqquadro (@gicarestik2) September 28, 2023

Il nuovo confronto

Durante la puntata Alfonso Signorini ha chiesto ad Anita e Heidi di raggiungere la Mistery Room.

A quel punto le due hanno esposto la loro posizione, sul perché non riescano a trovare un punto d'incontro. Stando a quanto riferito da Anita, la compagna d'avventura avrebbe un modo di rapportarsi con gli altri completamente diverso dal suo. Inoltre ha espresso un commento anche sulla querelle Baci-Varrese: secondo Olivieri, se Massimiliano ha creduto che poteva avere delle chances è perché Heidi gliel'ha fatto credere altrimenti un uomo di 50 anni non si sarebbe mai esposto in quel modo.

Dal canto suo, Heidi ha ribadito di essersi sempre comportata allo stesso modo con tutti i suoi coinquilini e ha ribadito di non avere gradito di essere definita come una "che ci prova con tutti".

Tuttavia il confronto tra le due concorrenti è nuovamente rimandato, perché entrambe dovranno vivere fino a lunedì su due parti della casa diverse.

Che cosa pensano i telespettatori sulla querelle Heidi-Anita

L'ennesimo faccia a faccia tra Heidi Baci e Anita Oliveri non è passato inosservato ai telespettatori del reality show. Sul social X moltissimi utenti hanno espresso un loro commento sulla questione: da una parte c'è chi crede che Anita sia gelosa delle attenzioni che riceve la compagna d'avventura e chi è convinto che Heidi si sia posta in modo errato verso i concorrenti del parterre maschile.

Un utente ha fatto notare che Olivieri è solita parlare alle spalle degli altri concorrenti. A detta di un altro invece, Anita sarebbe gelosa che Heidi voglia intraprendere un'amicizia speciale con Vittorio.