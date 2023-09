Al Grande Fratello è scoppiato un caso in merito al cibo. Stando a quanto si apprende da alcuni video presenti sui social, la maggior parte dei concorrenti avrebbe iniziato a parlare alle spalle di Vittorio Menozzi. Ma non solo, domenica 24 settembre prima di cena Anita Olivieri e Massimiliano Varrese si sono trovati in cucina ed entrambi hanno sostenuto che la pasta avanzata non doveva essere data a Vittorio.

Che cos'è successo?

Nel primo pomeriggio di ieri, Vittorio si trovava in cucina a preparare un piatto di pasta quando è stata raggiunto e redarguito da Anita: "Ma cosa stai facendo?".

Prima dell'ora di cena Massimiliano ha sostenuto che il suo piatto di pasta fosse esagerato quindi ha deciso di toglierne un po'. A quel punto Anita si è avvicinata al coinquilino e ha fatto una richiesta ben precisa: "Quella che non mangi lasciala ad Alex, basta che non la dai a Vittorio". Anziché glissare, lo stesso Massimiliano ha controbattutto: "A Vittorio no, per principio".

Vittorio Menozzi criticato dai suoi compagni d'avventura

Successivamente alcuni concorrenti del GF si sono ritrovati a parlare dell'atteggiamento di Vittorio. Nel dettaglio, Giuseppe Garibaldi si è detto convinto che il modello di Parma abbia messo in atto una strategia. Il 30enne ha precisato di avere vissuto più tempo con il coinquilino visto che si sono ritrovati nel tugurio, ma una volta entrati in contatto con gli altri gieffini Vittorio avrebbe avuto un cambiamento radicale: "Secondo me, vuole mettersi in mostra".

A fare ci ha pensato Paolo Masella: "Vuole fare quello escluso dal gruppo". Stando al punto di vista di quest'ultimo, Vittorio avrebbe messo in atto una strategia per catturare l'attenzione da parte dei telespettatori del reality show.

L'indignazione di alcuni utenti del web

Nel frattempo, l'atteggiamento adottato da alcuni concorrenti del GF nei confronti di Vittorio non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su X, alcuni utenti hanno sostenuto che nella casa tutti abbiano presa di mira il modello. Un utente ha sbottato dopo avere visto il video di Anita e Massimiliano che si rifiutano di dare la pasta al coinquilino: "Ogni giorno trovano un pretesto per attaccarlo". Un altro telespettatore ha sostenuto che si tratta di un episodio brutto da vedere che a una persona venga negato un piatto di pasta.

Un altro utente invece si è domandato perché in casa ce l'abbiano tutti con Menozzi.

A questo punto non è escluso che Alfonso Signorini non decida di trattare l'argomento durante la quarta puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 25 settembre su Canale 5 dalla ore 21:30 circa.