Terra Amara va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, ma anche sulla piattaforma streaming Mediaset Play infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice turca riportano che Umit scoprirà di aspettare un figlio da Demir, ma Zuleyha alla scoperta di tale gravidanza non reagirà affatto bene. Dopo essere arrivata a Cukurova e aver soffiato a Mujgan il posto da primario dell'ospedale, la giovane Kahraman finirà per approfondire la conoscenza con Yaman e tale frequentazione porterà la complice di Fikret a restare incinta dell'imprenditore. Si scoprirà, inoltre, che Umit in realtà si chiama Ayla ed è la figlia che Sevda ha abbandonato a pochi mesi dalla nascita per amore di Adnan senior, nel frattempo Zuleyha scoprirà che Demir l'ha tradita e perlopiù ha messo incinta l'amante.

Altun, infine, reagirà malamente alla novità sul conto del marito, mentre Sevda consiglierà alla figlia di abortire conoscendo le reazioni violente di Yaman.

Umit scoprirà di aspettare un bimbo da Demir

Gli spoiler turchi di Terra amara evidenziano che l'iniziale voglia di farla pagare a Demir, figlia della complicità con Fikret, finirà per dissolversi nel nulla seppur momentaneamente in Umit.

La giovane Kahraman, dopo essere diventata primario della clinica e aver iniziato a frequentarsi con Yaman, finirà non soltanto per innamorarsi dell'uomo ma anche per restare incinta dello stesso.

Sevda scoprirà che Umit è Ayla, la figlia che aveva abbandonato a pochi mesi dalla nascita

A rendere il tutto ancor più intricato, nei prossimi episodi della telenovela di stampo turco, ci sarà la scoperta da parte di Sevda che Umit in realtà di chiama Ayla ed è la figlia che aveva abbandonato a pochi mesi dalla nascita per amore di Adnan senior.

A quel punto l'amante del padre di Demir capirà il perché di tanto rancore della ragazza nei suoi riguardi e, qualche istante più tardi, non reggerà il peso della scoperta e avrà un infarto.

Zuleyha, invece, verrà a conoscenza non soltanto che il marito l'ha tradita ma anche che quest'ultimo ha messo incinta la sua amante Umit.

Zuleyha non reagirà bene alla gravidanza di Umit

Facile intuire come la reazione di Altun allo stato interessante di Kahraman non sarà delle migliori, così la signora di Cukurova risentirà di un mix di dolore e rabbia rinfacciando a Demir si essere stata ingenua a credere alla sua lealtà.

Se da una parte Sevda, conscia delle reazioni violente di Yaman, suggerirà alla figlia di meditare un aborto, dall'altra parte Umit non vorrà seguire i suggerimenti del genitore in quanto penserà che la sua gravidanza possa diventare l'unico modo per tenere legato a sé Demir.