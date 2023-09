Sabato 23 settembre, gli autori del Grande Fratello hanno organizzato una festa a tema tropicale per i concorrenti. Nel mezzo della serata, però, sarebbe accaduto un episodio che non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra: secondo Ciro Petrone e Arnold, il loro coinquilino Vittorio Menozzi si sarebbe lasciato scappare una bestemmia. Dal momento che non esisterebbe un video, gli autori hanno iniziato a chiamare i concorrenti in confessionale per capire se la parola blasfema sia stata realmente pronunciata o meno.

L'episodio 'incriminato'

Come mostrato in un video pubblicato su X da un telespettatore del GF, pare che Ciro e Arnold sostengono che Vittorio abbia pronunciato una bestemmia durante la festa "tropical".

Ad insospettire i telespettatori, ci sarebbe anche una conversazione fra gli altri concorrente della casa di Cinecittà. In particolare, Giuseppe Garibaldi ha riferito di avere dovuto rispondere a numerose domande all'interno del confessionale. A fare eco, ci ha pensato Marco Fortunati: "Non possiamo dire nulla", per poi aggiungere: "Preparatevi lunedì". Dal canto suo, Anita Olivieri ha rivelato di essere stata messa al corrente dell'accaduto: "Mi hanno detto che Arnold ha detto che lui (Vittorio) ha bestemmiato".

Giuseppe: "A me hanno fatto domande..."

Marco: "Non possiam parlarne, preparatevi lunedì."

Giuseppe: "Lunedì succederà un bordello...

(certo, come no😆)

Anita: "Perchè a me hanno detto che Arnold ha detto che lui (Vittorio) ha bestemmiato..."#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/78w9LTYxp9 — 𝓙💙seph 𝓦🐺lғ (@W0lf_90) September 23, 2023

In un secondo video pubblicato da un altro utente di X, si vede Ciro in piscina mentre chiede a Massimiliano Varrese se Vittorio abbia davvero pronunciato l'imprecazione o meno.

Bestemmia-gate: Giuseppe Garibaldi sotto i riflettori

Nel frattempo, al Grande Fratello è scoppiato un altro caso riguardante una presunta bestemmia. Mentre Angelica, Paolo, Marco, Anita e altri coinquilini si trovavano in salone, Giuseppe Garibaldi, rivolgendosi a Giselda Torresan, ha pronunciato un'imprecazione.

A differenza della presunta bestemmia pronunciata da Vittorio Menozzi, sui social è presente un video che testimonia l'imprecazione del concorrente calabrese.

Che cosa potrebbe succedere domani in puntata

Come ogni anni, gli autori del reality show sono molti attenti al linguaggio e all'atteggiamento dei concorrenti. Dunque, nel caso venissero accertati entrambi i casi di bestemmia, per i concorrenti scatterebbe la squalifica dal gioco.

Nel caso specifico di Giuseppe Garibaldi, dal momento che esiste un video sui social la situazione risulta essere in bilico. Sebbene il 30enne non abbia pronunciato una vera e propria bestemmia, all'interno della casa di Cinecittà non sono ammessi neanche gli intercalari.

In edizioni passate è capitato che Denis Dosio, Stefano Bettarini e Riccardo Fogli venissero espulsi per un episodio analogo.