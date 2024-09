Durante la seconda puntata di Temptation Island, in onda martedì 17 settembre, la coppia formata da Millie Moi e Michele Varriale è finita al centro delle polemiche social. Il web ha criticato il ragazzo dopo averlo sentito Michele dire che non fa uscire la fidanzata di casa per gelosia. Un utente ha commentato indignato: "Rabbrividisco".

Le critiche di alcuni utenti del web

Parlando con i suoi compagni d'avventura, Michele ha detto sulla fidanzata Millie: "Faccio bene a tenerla a casa". Questo atteggiamento scaturisce dal fatto che il giovane non si fidi della fidanzata, ma la frase non è passata inosservata ad alcuni utenti del web, tanto che sull'account ufficiale del programma hanno espresso il loro parere.

Un telespettatore ha commentato con sarcasmo: "Lui che dice 'faccio bene a farti stare in casa'. Capite, si comporta da padre padrone". Un altro ha detto: "Ma in che senso le ha tagliato i vestiti?" (lui, a quanto pare, li aveva considerati troppo "succinti"). Un altro ha scritto: "Stare con qualcuno per paura di rimanere single è la forma più elevata di infelicità". Questa frase fa riferimento a Millie, che ha detto di non interrompere la relazione con Michele perché ha paura di restare single. Tra i vari utenti c'è chi ha ripreso le esternazioni di Michele e ha commentato: "Rabbrividisco, ma non so mai se sia peggio lui o lei che accetta di subire questa cosa".

Lo sfogo di Millie

Parlando con il single Francesco, Millie ha analizzato la sua relazione con Michele: "Non voglio più perdere tempo.

Ho 30 anni e voglio mettere su famiglia, ma Michele non ne vuole sapere. Inoltre lui ha casa della nonna, ma non mi ha mai chiesto di andare a convivere. Quindi o cambi e mi accetti per quella che sono oppure faccio la mia vita".

Dopo aver ascoltato le parole della fidanzata, Michele si è sfogato con gli altri ragazzi presenti nel villaggio dei fidanzati: "Menomale che dovevo fidarmi".

Temptation Island: anticipazioni terza puntata

Prima di salutare il pubblico di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha fornito alcune anticipazioni sulla terza puntata. Per quanto riguarda la coppia formata da Diandra e Fabio, quest'ultimo avrà una dura reazione dopo aver visto un video della fidanzata. Tra Federica e Alfonso non andrà meglio, perché il ragazzo scoppierà in lacrime nel vedere la fidanzata sempre più in sintonia con uno dei single. Alfred sarà sempre più vicino alla single Sofia, tanto che nel Pinnettu la fidanzata Anna ha minacciato di richiedere un falò di confronto anticipato.