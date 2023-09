Claudio Roma è entrato al GF venerdì 15 settembre, ma è già finito al centro del clamore mediatico. Nella giornata di domenica 17 settembre, moltissimi telespettatori hanno notato che la regia ha censurato il 34enne romagnolo per più di due ore in seguito a un richiamo in confessionale. Secondo il pensiero di alcuni, il concorrente potrebbe subire un provvedimento disciplinare.

Che cosa sta succedendo?

I concorrenti della casa del Grande Fratello sono divisi: gli ultimi entrati si trovano nel tugurio, mentre gli altri sono nella parte centrale del loft.

Domenica 17 settembre, alcuni telespettatori hanno notato che Claudio Roma è stato censurato per di più due ore dalla regia. A quanto pare il microfono verrebbe silenziato ogni volta che il 34enne fa un discorso. Ma non è tutto, pare che la censura da parte degli autori sia iniziata dopo un richiamato avvenuto in confessionale.

Stando alla segnalazione di alcuni utenti, pare che i compagni d'avventura di Claudio si siano accorti della situazione e abbiano cominciato ad ironizzare sul fatto che queste sono le ultime ore che parleranno con lui prima di una possibile squalifica. Altri utenti invece, sostengono che il concorrente sia visibilmente infastidito per quanto sta accadendo nei suoi confronti.

Claudio rischia un provvedimento disciplinare?

Claudio Roma potrebbe essere il destinatario di un provvedimento disciplinare. Secondo quanto riportato da alcuni telespettatori della diretta h24, il concorrente avrebbe pronunciato una bestemmia. A detta di altri invece, si sarebbe trattato di un intercalare molto utilizzato in riviera romagnola.

Ma non è tutto, a finire sotto la lente d'ingrandimento è anche uno sfogo di Claudio nei confronti del conduttore del reality show. Nel dettaglio, il 34enne ha criticato Alfonso Signorini per averlo definito uno "spacciatore" poco prima del suo ingresso nella casa. Secondo lui, il termine utilizzato andava evitato poiché in quel momento erano sintonizzati anche i suoi genitori per vedere l'ingresso nella casa del GF.

I precedenti

La censura da parte della regia a Claudio Roma potrebbe essere dettata per un provvedimento disciplinare imminente. Nel corso della precedente edizione del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria venne censurato dagli autori per poi essere squalificato in avvio di puntata. In passato, Denis Dosio e Stefano Bettarini vennero squalificati solamente per avere pronunciato un'intercalare molto usato nella loro regione.