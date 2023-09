Nella mattinata di mercoledì 20 settembre Marina Fiordaliso si è ritrovata nella zona beauty a chiedere dei consigli ad Angelica Baraldi e Anita Olivieri su come "silenziare" i rumori molesti provenienti dal bagno del GF. Il video della conversazione fra le concorrenti, è stato immortalato da un utente che lo ha pubblicato sul web.

Che cos'è successo?

Marina si è ritrovata a parlare con Angelica e Anita nella zona beauty. A un certo punto le tre concorrenti hanno intrapreso un discorso molto particolare: come "silenziare" i rumori molesti provenienti dal bagno del Grande Fratello.

Alla richiesta della cantante, Angelica ha spiegato che quando si trova in situazioni imbarazzanti inserisce la musica sul cellulare. Dal momento che all'interno della casa di Cinecittà non è possibile utilizzare il proprio smartphone, si sono dovuti inventare un'altra soluzione. A quel punto Anita ha consigliato alla coinquilina di aprire l'acqua del bidet, in modo da ammortizzare l'eventuale presenza di rumori molesti. A tale consiglio ne ha aggiunto anche un altro: cantare ad alta voce.

Fiorde, anita angelica ed i metodi vari per coprire i rumori mentre sei in bagno 🙈#grandefratello pic.twitter.com/JOiRV3CyXK — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 19, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

La conversazione fra le tre concorrenti del GF, non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24 del reality show.

Su X, un utente ha ammesso che deve essere imbarazzante andare in bagno con i microfoni accesi e delle telecamere. Un altro utente ha sottolineato che il bagno è un luogo condiviso da moltissime persone, quindi è un problema anche per gli odori molesti. Un telespettatore è sembrato divertito nel vedere la conversazione tra Fiordaliso, Angelica e Anita.

Marina Fiordaliso al GF

Marina Fiordaliso è entrata nella casa del GF lo scorso venerdì, ma già si è fatta notare dai suoi compagni d'avventura. Dopo essere finita nel tugurio con Valentina, Arnold, Claudio e Ciro è stata richiamata dalla regia per avere pronunciato delle parole vietate da regolamento (non si tratta di bestemmie, altrimenti sarebbe stata squalificata).

Inoltre ha espresso il suo disappunto sul Festival di Sanremo taggato Amadeus: "Per i cantanti non giovani se non hai 80 anni non ti chiamano". A detta dell'artista, il direttore artistico della kermesse sarebbe solito a chiamare in gara cantanti "anziani" come Al Bano e Massimo Ranieri oppure cantanti molto giovani come Achille Lauro.

Durante la terza puntata invece, Marina ha raccontato la sua vita travagliata: a soli 17 anni è diventata madre e ha alle spalle un matrimonio burrascoso. Infine ha ricordato la mamma, deceduta dopo aver contratto il Covid.