Le puntate di Terra Amara che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi vedranno Gaffur protagonista di una vicenda tragicomica. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, il marito di Saniye perderà il suo lavoro alla tenuta Yaman per volere di Demir, non prima di collezionare una serie di brutte figure.

Mujgan sorprenderà Gaffur svestito nella casa ereditata dal defunto Yilmaz: anche Zuleyha assisterà alla scena, richiamata dalle urla della dottoressa. Il fratello di Gulten verrà cacciato su due piedi dal padrone e si ritroverà senza un tetto.

Mujgan trova Gaffur in casa sua

Proseguono le anticipazioni di Terra amara e si concentrano sull'ennesima figuraccia di Gaffur. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Saniye, ascoltando un'animata discussione tra il marito e Gulten scoprirà che Gaffur ha privato la cognata di un terreno a lei donato dalla defunta Hunkar senza informarla. Gaffur così sarà costretto a confessare alla moglie di essere stato truffato da un funzionario statale che chiedeva denaro in cambio di un posto di lavoro in Germania. A questo punto, Saniye deciderà di non perdonargli la bugia e lo caccerà via di casa.

Gaffur abiterà per un certo periodo nelle capanne dei lavoratori per poi lasciarle lamentandone l'umidità e la scomodità.

L'ex capomastro, dopo essere stato respinto ancora una volta dalla moglie, deciderà di andare ad abitare presso la casa un tempo di Sermin e poi acquistata da Yilmaz. Un determinato giorno, però, Mujgan, avendo ereditato la proprietà dal defunto marito, deciderà di fare un sopralluogo e sorprenderà Gaffur con un solo asciugamano dopo un bagno rilassante.

L'indignazione della dottoressa sarà eclatante.

Demir licenzia l'ex capomastro

Mujgan comincerà ad urlare e inveire contro Gaffur che non saprà che pesci prendere: la situazione per lui non farà che peggiorare visto che le urla raggiungeranno la tenuta Yaman richiamando Zuleyha che lo vedrà denudato. La notizia arriverà presto alle orecchie di Demir, il quale verrà avvertito da quanto accaduto da Gulten.

Yaman licenzierà subito l'ex capomastro, che stavolta non potrà contare neanche sull'aiuto di Saniye, la quale stavolta non prenderà le sue difese.

Costretto a lasciare immediatamente villa Yaman, Gaffur non avrà più un luogo in cui abitare.