Venerdì 15 settembre, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del GF. Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, c'è stata anche Marina Fiordaliso. Quest'ultima sta già facendo parlare di sé, poiché dopo essere finita nel tugurio ha cominciato a lamentarsi della sporcizia. Inoltre a causa di alcuni argomenti affrontati con i suoi compagni d'avventura, è stata richiamata dagli autori 5 volte in 10 minuti.

Marina punge gli ex tugurio

In occasione della seconda puntata del GF hanno effettuato il loro ingresso in casa altri concorrenti: Arnold, Valentina, Heidi, Ciro, Claudio e Marina Fiordaliso.

Come accaduto nella precedente puntata anche questa volta, i nuovi entrati sono finiti nel tugurio. Prima di lasciare la parte centrale della casa gli "ex tugurio" hanno rassicurato sull'igiene presente in quella parte del loft.

Una volta entrata, però, Marina ha smentito quanto detto dai suoi compagni d'avventura: "Abbiamo pulito un par de....ciufoli. È tutto zozzo. Qui ci viene il tetano". Non contenta la cantante ha continuato a criticare gli ex inquilini del tugurio per via della sporcizia lasciata.

fiordaliso sta imprecando contro gli ex tuguranti ad ogni piatto lasciato sporco ahahaha #grandefratello #gf pic.twitter.com/y9It7j7nnr — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 16, 2023

La regia richiama Fiordaliso 5 volte consecutive

Successivamente Marina Fiordaliso ha cominciato a parlare con i suoi compagni d'avventura e ha affrontato diversi argomenti.

Tra questi ha parlato anche di alcune cose che nella nuova edizione del Grande Fratello non sono ammesse. Di conseguenza, gli autori hanno richiamato la concorrente. Dopo essere uscita dal confessionale, Fiordaliso ha ripreso il suo discorso tanto che la regia è intervenuta nuovamente.

In 10 minuti Marina è stata richiamata ben cinque volte, tanto che Heidi Baci con tono ironico ha chiesto se stesse complottando con gli autori.

Ciro invece ha chiesto cosa abbiano detto in confessionale, ma Fiordaliso ha replicato con ironia: "Che non ti devo dare retta".

Il video di presentazione di Marina Fiordaliso

Marina Fiordaliso è nata a Piacenza e di professione è una cantante. Prima di entrare al Reality Show non ha nascosto di avere vissuto un periodo difficile, a causa della scomparsa della mamma.

In passato, la 67enne ha partecipato a La Talpa, Music Farm, l'Isola dei Famosi, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Nel video di presentazione ufficiale al GF, la diretta interessata ha spiegato di avere accettato di entrare nella casa più spiata d'Italia perché vuole farsi conoscere senza filtri e non per la sua carriera.

Inoltre ha promesso al conduttore di mettesi in gioco e magari uscire trionfatrice dal gioco. Prima di entrare, Marina ha cantato il celebre brano Non voglio mica la luna insieme ai suoi compagni d'avventura.