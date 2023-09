L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 18 al 22 settembre con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Rosa, la quale si ritroverà a fare i conti con una scoperta che la lascerà profondamente turbata e amareggiata.

Occhi puntati anche su Lara che, in questi nuovi episodi della soap, si mostrerà sempre più spietata e crudele nei confronti di Ferri.

Rosa farà una scoperta inaspettata: anticipazioni Upas dal 18 al 22 settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 18 fino al 22 settembre 2023, rivelano che Rosa si ritroverà alle prese con una scoperta che la lascerà profondamente amareggiata.

La donna scoprirà qualcosa di totalmente inaspettato che non la lascerà indifferente e finirà per spiazzarla profondamente.

Di cosa si tratta? Al momento, le trame ufficiali di questa nuova settimana della soap non forniscono ulteriori dettagli su cosa accadrà alla donna, ma non si esclude che per lei possa giungere il momento della verità in merito a quanto sta accadendo a Damiano.

Lara sempre più spietata: anticipazioni Upas al 22 settembre

Spazio anche alle vicende di Lara: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la donna si renderà conto di essere in pericolo, dato che Roberto sta facendo di tutto per portare alla luce le sue menzogne e le falsità che ha messo in piedi fino a questo momento.

Lara, di conseguenza, rischia di essere brutalmente smascherata e potrebbe così ritrovarsi con le spalle al muro per le sue bugie.

La donna, però, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e lasciar vincere Roberto e la sua compagna. Per tale motivo, infatti, Martinelli si mostrerà sempre più spietata e senza freni in questi nuovi episodi della soap, pronta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Intanto, il colpo di scena ci sarà nel momento in cui il piccolo Tommaso sparirà nel nulla e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Bice sul piede di guerra: anticipazioni Upas al 22 settembre

Inoltre, gli spoiler delle prossime puntate inedite di Un posto al sole previste su Rai 3 nel corso della prossima settimana, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alle vicende di Bice, la quale si ritroverà nuovamente sul piede di guerra con Sergio: la donna, infatti, vuole vendicarsi per i tradimenti subiti nel corso degli anni.

Micaela, invece, cercherà in tutti i modi di spronare la sorella gemella ad abbandonare per qualche ora i suoi amati libri e concedersi una serata di svago e divertimento. Alla fine il suo piano sembrerà dare i frutti sperati, dato che la ragazza accetterà di prendersi una pausa dallo studio.