Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a domenica 24 settembre, Finnegan cercherà di trovare un modo per scappare dalla prigionia di Sheila. Ridge e Brooke torneranno inoltre a essere una coppia [VIDEO], il tutto mentre Taylor troverà consolazione in Deacon.

Finnegan capisce che Sheila è pericolosa

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 18 al 24 settembre, tutti saranno in ansia dopo che Sheila è riuscita a scappare dal carcere.

Intanto nell'abitazione di Li, Finnegan ricorderà che Sheila gli ha sparato. Dato che non avrà notizie di Steffy e del figlio, chiederà alla madre di essere accompagnato in ospedale e di poterli vedere. La signora Carter però non avrà alcuna voglia di farlo.

Finnegan prova a scappare

Secondo le anticipazioni televisive fino al 24 settembre, Ridge comunicherà a Brooke la scelta di tornare insieme a lei. Prima di fare questo passo, però, ha intenzione di dirlo a Taylor.

Logan senior temerà che la rivale possa infatti ostacolarla. Hayes tenterà di fare ragionare il suo ex marito, ma senza successo.

Intanto a Villa Forrester si celebrerà l'unione tra Eric e Donna. Inoltre Quinn e Carter potranno finalmente vivere il loro amore mentre Zende si assicurerà che Paris, abbandonata all'altare da Carter, stia bene.

La ragazza non gli nasconderà di essere ancora scossa per quanto successo.

Nel frattempo Taylor non potrà che essere amareggiata per la condotta dello stilista. A consolarla ci sarà Deacon, che si troverà nella sua stessa identica situazione. In tutto questo Ridge e Brooke torneranno a essere nuovamente una coppia, ma l'uomo chiarirà di voler restare comunque in ottimi rapporti con la Hayes.

Ci sarà spazio poi per Finnegan che tenterà di fuggire con una stratagemma invano: l'uomo è ancora troppo debole e non riuscirà a condurre in porto il proprio piano.

Sheila chiama Mike per trovare le medicine per Finnegan

In base agli spoiler della prossima settimana, Sheila capirà che il figlio ha provato a camminare e gli intimerà di stare fermo.

Intanto il detective Baker giungerà presso l'abitazione di Brooke e riferirà a lei e a Ridge, che un certo Mike Guthrie ha aiutato la signora Carter a scappare dal carcere.

Infine lo stesso Mike verrà contattato dall'amica, affinché possa aiutarla nel trovare le medicine per Finnegan. Quest'ultimo persuaderà per l'ennesima volta la madre a lasciarlo libero di tornare insieme alla sua famiglia.